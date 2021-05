Je haarstijl kan veel zeggen over je persoonlijkheid. Misschien houd jij van verandering en verf je elk jaar je haar een andere kleur. Of ben je impulsief en knip je het liefst alles eraf? Dít is wat je kapsel over je karakter zegt.

Beach waves

Als je los golvend haar oftewel beach waves hebt, barst je vaak van het zelfvertrouwen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Southern Adventist Universiteit. Het toont dat vrouwen met deze krullen het meest zelfverzekerd te zijn. In sociale situaties voel jij je dan ook snel op je gemak en je houdt van feestjes en gezelligheid. Maar je kan ook goed genieten van een beetje me-time.

Stijl haar

Veel mensen met stijl haar houden van avontuur en nieuwe dingen uitproberen. Elke ervaring die je meemaakt, of deze nu goed of slecht is, behandel jij als een leerervaring. Je vindt het leuk om van alles uit te proberen met je haar, omdat je zo veel kanten op kunt. Maar het liefst heb je de stijle coupe die zo klaar is zodat je zo snel mogelijk naar buiten kan om de wereld te ontdekken.

Volle bos krullen

Als je gezegend bent met een mooie bos krullen, ben je vaak moedig en zeg je altijd wat je denkt. Je wordt graag uitgedaagd en bezwijkt niet snel onder druk. Daarnaast ben je trots op je volle bos en besteed je er veel aandacht aan om het mooi en gezond te houden.

Korte coupe

Laat jij je haar nooit over je schouders groeien? Dan leef je het liefst zo praktisch mogelijk. Dit kapsel is perfect voor iemand die ’s ochtends snel klaar wil zijn, maar toch nog leuk voor de dag willen komen. Je werkt altijd efficiënt en maakt beslissingen met je verstand in plaats van je hart. Vrienden vragen dan ook het liefst advies aan jou, als ze een eerlijke mening willen.

Blonde lokken

Ook de kleur van je haar zegt veel over je persoonlijkheid. Mensen met blond haar worden bijvoorbeeld snel als vriendelijk gezien. Is jouw haar blond? Dan wordt je vast sneller aangesproken dan iemand met donkerder haar. Mensen stappen sneller af op iemand met blond haar, blijkt uit een onderzoek.

Brunette

Heb je bruin haar? Dan komen jouw vrienden vast snel naar jou toe voor advies. Mensen met bruin haar worden namelijk vaak als intelligent gezien. Dit vind jij helemaal niet erg, je helpt anderen graag . Daarnaast ben jij onafhankelijk en doe je het liefst alles op je eigen manier.

Zwart haar

Jij bent iemand die altijd goed nadenkt voordat je iets zegt. Als je met iemand praat wil je niet iets zeggen waar je later spijt van krijgt. Mensen vinden je vaak classy en je kan het makkelijk vinden met vreemden. De mensen om je heen vinden je een liefdevol persoon en vertrouwen blindelings op je. Uit een onderzoek van de Western Connecticut State Universiteit bleek dat mensen met zwart haar veel betrouwbaarder zijn dan mensen met blond of bruin haar.

Rode lokken

Is jouw haar rood? Dan ben je waarschijnlijk erg gepassioneerd en heb je altijd een duidelijk doel. Je plant alles en wijkt daar ook niet graag vanaf, je weet immers wat je wilt. Werken doe jij ook omdat je een passie hebt in een bepaald vak. Je wordt hierdoor ook erg bewonderd door de mensen om je heen.

Alle kleuren van de regenboog

Het is voor jouw familie en vrienden altijd weer een verassing met welke haarkleur je nu binnen komt lopen. Je verft het liefst elke paar maanden je haar in een andere aparte kleur. De kans is ook groot dat je erg creatief en impulsief bent. Je bent ook vrij emotioneel en daar heb je het soms wel eens moeilijk mee. Maar net als jouw haarstijl, heb je een unieke persoonlijkheid en daar ben je trots op.

