Voor alle eksters: zo ziet het duurste mondkapje ter wereld eruit

Als je ons dit jaar vorig jaar had verteld, hadden we je waarschijnlijk voor gek verklaard. Anno 2020 is het echter de bittere realiteit: mondkapjesmode is een ding. Iedere zichzelf respecterende kledingzaak verkoopt mondkapjes in uiteenlopende prints en op iedere straathoek kun je wel een exemplaar vinden.

Een beetje fashionista bezit een compleet arsenaal mondkapjes zodat er altijd wel een is die bij je outfit past. Ook al moeten we eerlijk bekennen dat we uiteindelijk toch altijd kiezen voor het mondkapje dat het lekkerst zit (lees: een exemplaar waarvan je niet acuut in de hyperventilatie schiet).

Het duurste mondkapje ter wereld

Een Chinese zakenman uit de Verenigde Staten sloeg de mondkapjes-hetze gade en dacht: dit kan beter. Hij sloeg een Israëlische juwelier in de arm om het duurste mondkapje ter wereld te ontwerpen. Daarbij had de man wel een paar eisen. Hij wilde dat het kapje het N99-filter bevat: een filter dat nog beter zou beschermen dan het chirurgische N95-filter. Daarbij wilde hij ook dat het mondkapje voor het einde van dit jaar klaar zou zijn zodat hij kon pronken met de titel duurste mondkapje van het jaar. #goals.

3600 diamanten

De juwelier in kwestie werkt op dit moment aan het mondkapje dat een slordige 1,2 miljoen euro kost. Wat je daar dan voor krijgt? Een mondkapje van 18-karaats witgoud met 3600 diamanten. Gewicht: 270 gram. Dat is 100 keer zwaarder dan het gemiddelde mondkapje. We zijn vooral benieuwd wat voor effect dat heeft op je oren.

In onderstaande video vertelt de maestro hoe hij te werk gaat:

Eén ding is zeker: dit exemplaar wil je echt niet vergeten in de trein.

Bron: Bloomberg. Beeld: iStock