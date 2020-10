Bijna alle trends worden na een tijdje weer recycled, maar of we deze trend weer terug hadden verwacht… Het matje komt terug! Dit jaren 80 kapsel is een échte haartrend in 2020.

Het matje was al steeds vaker terug te zien de laatste maanden. We noemen een Nathan Rutjes in het vorige seizoen van WIDM. Maar sinds de Savage X Fenty-lingerie show van Rihanna is het zeker: het matje is weer helemaal trendy.

Savage x Fenty

Tijdens de show werd het kapsel geherintroduceerd door Rihanna en haar modellen. Een paar modellen droegen het stoere eighties kapsel gepaard met de nieuwe lingerie, net als Rihanna in haar teaservideo. Naast Rihanna rockt Miley Cyrus dit kapsel ook al een tijdje. En met ‘rocken’ bedoelen we ook echt rocken, want het kapsel staat haar perfect.

Lekker gek

Voor wie het iconische kapsel zich niet gelijk voor de geest kan halen, geven we een korte omschrijving. Een matje houdt in dat je de achterkant van je haren langer houdt dan de rest. Daarbij zijn meestal de zijkanten kort of opgeschoren. Maar hoe je het matje precies draagt, is volledig aan jou! Je kunt er een lekker creatief en gek kapsel van maken, maar er zijn ook genoeg subtiele varianten. En nog een voordeel: dit kapsel is super unisex. Omdat het matje al tig jaar oud is én voor iedereen geschikt is, bestaat er genoeg inspiratie online!

Dit bericht bekijken op Instagram BTS @vmas 🤘 Een bericht gedeeld door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 31 Aug 2020 om 3:17 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram @wsjmag link in bio! Bean is queen! 💚 Een bericht gedeeld door Miley Cyrus (@mileycyrus) op 7 Mei 2020 om 3:44 (PDT)

Bron: Linda.nl | Beeld: Getty Images