Laat één ding duidelijk zijn: 2021 wordt niet het jaar om te somberen. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt (misschien nog een zombie apocalyps?), maar aan onze kledingkast zal het in ieder geval niet liggen.

2021 wordt namelijk het jaar van knalroze. We hebben het niet over millenial pink of My Little Pony-lila, maar knal- en knalroze. Hoewel op de catwalks ook veel chili-rood en hemelsblauw te zien was, was knalroze toch echt de overheersende kleur. Kijk anders nog maar even naar VIVA’s hoofdredacteur Debby in haar Carrie Bradshaw-waardige feestjurk van Giambattista Valli.

Daar knap je van op

Jacquemus, modemerk du jour, lanceerde afgelopen week een knalroze capsule-collectie. Het effect was meteen merkbaar: modezoekmachine Lyst zag meteen dat de zoekopdrachten naar de roze tassen van het Franse merk met 61% stegen. In het algeheel wordt met zo’n 23% meer gezocht naar knalroze items. Dat is misschien even wennen na al die neutrale – en beschaafde sorbettinten, maar je zal zien dat je humeur opknapt van zo’n roze statement. Bovendien staat zo’n uitgesproken kleur vrijwel iedereen.

Deze fashionista’s geven alvast het goede voorbeeld:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Debby Gerritsen (@debby_gerritsen)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ROTATE Birger Christensen (@rotatebirgerchristensen)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door B E T T I N A L O O N E Y (@bettinalooney)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Karoline Dall (@karodall)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NNENNA (@nnennaechem)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ellie (@slipintostyle)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Teefs (@teefscorner)

Bron: Who what wear. Beeld: Getty, Instagram