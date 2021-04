In een tijdspanne van een week beviel Hilary Duff van haar dochter én ruilde ze haar pastelblauwe lokken weer in voor blond haar. In de laatste maand van haar zwangerschap liet ze haar lokken blauw kleuren, maar na de komst van Mae James Bair vond de actrice het wel weer mooi geweest.

Met hulp van sterrenkapper Nikki Lee liet Hilary dagen na de bevalling van dochter Mae James zien hoe ze van blauw weer stap voor stap naar blond haar ging. ‘Het was leuk’, schreef ze bij haar allerlaatste selfie met blauw haar. Niet lang daarna deelde ze op Instagram Stories een foto met echtgenoot Matthew Korman en de tekst: ‘Normaal haar-ouders.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hilary Duff (@hilaryduff)

Rapunzel

Godzijdank ging Hilary niet voor een oerdegelijke coupe. Want hoewel het blauw exit is, liet ze wel lange Rapunzel-extensions bevestigen. ‘Hebben jullie gezien dat ik weer blonde ben en… ge-Rapunzeld ben?’ Ze noemt Lee haar ‘harenfee’. ‘Dankjewel dat je al die haaravonturen met me aangaat. Vooral voor de liefde waarmee je mijn haar verzorgt wanneer je weer ongedaan moet maken wat ik je liet doen.’

Van turquoise naar blond naar blauw naar blond

Haar kapper heeft inderdaad al heel wat doorstaan. Begin vorig jaar ging ze voor turquoise haar om terug te gaan naar blond, om het in februari weer pastelblauw te kleuren en nu in april dus toch maar weer blond te gaan. ‘Kun je nu ook iets doen aan een post-baby lichaam?’, vraagt Hilary grappend aan haar kapper. Alsof íemand daar nog op let wanneer je zo’n fantastisch Rapunzel-kapsel hebt.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Refinery 29 | Beeld: Brunopress