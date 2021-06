H&M komt nu ook met een eigen tweedehandsplatform

Slijt jij je avonden ook voor een groot deel op Vinted? Maak je borst maar nat, want er een is new tweedehands kid in town. H&M komt in twintig landen met tweedehandsplatform Sellpy en het belooft nog een stuk makkelijker te werken dan Vinted of Marktplaats.

Het idee van Sellpy is namelijk niet dat je zelf als een marktvrouw je kleren verkoopt, maar het platform dat voor je doet. Het enige wat je hoeft te doen, is voor 1,95 euro een gerecyclede tas van Sellpy bestellen. Daar doe je de items in die je graag wil verkopen. Je kunt vervolgens de tas gratis naar het platform sturen.

Recyclen, doneren of cashen

Sellpy controleert de items. Zitten er gaatjes in, is het schoon? In een professionele studio worden je oude kledingstukken op de kiek gezet en stelt het platform een verkoopprijs voor. Alles wat minder waard is dan vijf euro, wordt gerecycled of gedoneerd. Voor alle verkochte stukken krijg je 40% van de verkoopprijs, min een euro per item dat je aanbiedt op het platform. Verkoop je iets voor meer dan 50 euro? Dan krijg je 90% van de verkoopprijs. Als je de schrik opeens om het hart slaat en je een item tóch graag weer zelf wil hebben, kan dat. Voor een euro stuurt Sellpy het stuk dan weer naar je op.

Co2-uitstoot

Ideaal dus als je een kast vol (ongedragen) kleren hebt, maar het zeulen met pakketjes en het chatten met kopers nogal een gedoe vindt. Er zijn al meer dan tien miljoen kledingstukken via het platform verkocht. Reken maar dat dat heel wat Co2-uitstoot en watergebruik scheelt.

