Hot hot hot: Phoebe Dynevor is nu een redhead

Phoebe Dynevor ken je waarschijnlijk vooral met blond, opgestoken haar en een ultrakorte pony. Met haar nieuwe coupe laat ze Daphne Bridgerton echter voorlopig achter zich.

Phoebe ging namelijk voor een vlammend koperrood kapsel en liet haar korte pony uitgroeien tot curtain bangs. De actrice deelt een foto van het eindresultaat op Instagram. En het mag worden gezegd: rood haar staat haar behoorlijk fantastisch.

Metamorfose

Het is niet duidelijk of Phoebe de metamorfose gewoon voor de lol onderging of dat de coupe voor een klus is. Duidelijk is wel dat ze terugkeert in ‘Bridgerton’. Ze heeft de mazzel dat rood haar vrij snel vervaagt, al zullen ze achter de schermen ongetwijfeld een arsenaal aan pruiken hebben die ze kan opzetten voor haar rol als de donkerblonde Daphne.

Nieuwe vlam

We zijn natuurlijk ook razend nieuwsgierig naar wat haar nieuwe vlam Pete Davidson van de nieuwe look vindt. In april werd duidelijk dat de twee een setje zijn nadat ze samen werden gefotografeerd tijdens een romantisch uitziende wandeling.

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress