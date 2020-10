Winkelwalhalla’s: Drie winkelcentra die je bezocht moet hebben

Nieuw seizoen, nieuwe garderobe! Onthoud deze drie plekken voor je volgende shoptrip. Het aanbod is enorm en naast kledingwinkels bevatten ze ieder ook leuke tentjes voor een koffie to go. Dit zijn 3x winkelwalhalla’s.

In het kleine dorpje Enter vind je winkelcentrum het Modeplein van Twente. Met ruim 350 merken kun je je prima vermaken bij de kleding- en schoenenwinkel van Roetgerink. Je shopt hier kleding voor jong en oud. Maak je dag shoppen af met een (gratis) kop koffie of thee.

Voor ieder wat wils

Zorg dat je genoeg tijd hebt als je naar Van Tilburg in Nistelrode gaat, want het aanbod is enorm. Met meer dan zevenhonderd merken shop je in één keer een hele nieuwe garderobe bij elkaar. Kleding, schoenen, sportkleding, lingerie… En ook voor de kinderen sla je meteen je slag.



Vantilburgonline.nl

What we like komt uit VIVA-2020-42. Dit nummer ligt t/m 20 oktober in de winkel of kun je hier online bestellen.

Foto: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.