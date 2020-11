Met déze huis-tuin-en-keukenspullen krijg jij direct wittere tanden

Poets, floss en spoel jij je helemaal suf, maar zonder spierwit resultaat? Misschien dat deze huis-tuin-en-keukenspullen je helpen om wittere tanden te krijgen. En één ding is zeker: het kost je helemaal niks.

Dus dat is het proberen waard, toch?

Kurkuma

Kurkuma, ook wel geelwortel genoemd. Het kruid wordt veel in India gebruikt om tanden witter te maken. Maar als je het ons vraagt, ziet het er niet heel charming uit, aangezien het knalgeel is… Maar niets is minder waar, want na het poetsen van je tanden is het resultaat direct zichtbaar. Dus hiiiii white smile. Wel moet je héél goed spoelen – vergeet dat dus niet. Maar poets niet te vaak met kurkuma, want je haalt anders té veel glazuur van je tanden af en dat zal (vervelende) gevolgen hebben.

Sinaasappelschil

Eh ja, echt waar! Normaal gesproken gooi je de schil direct in de prullenbak, maar vanaf nu wrijf jij de sinaasappelschil tegen je tanden. I know, klinkt niet heel smakelijk. Maar het resultaat mag er zeker zijn. Want je tanden zijn niet alleen witter, maar ook nog eens een stuk gladder. Herhaal dit proces maximaal twee keer per dag. Niet vaker, want sinaasappels bevatten zuren die het glazuur zacht maken. Hard poetsen daarna is dan ook zeker een no go!

Kruidnagel

Ook kruidnagel wordt gebruikt om tanden witter te maken. De makkelijkste manier om hier gebruik van te maken is door een aantal druppeltjes kruidnagelolie op je tandenborstel te doen en hier vervolgens je tanden mee te poetsen. En naast wittere tanden, zorgt de kruidnagel ook voor een frisse adem én verwijdert het schadelijke bacteriën. Dat is nog eens een leuke win- win.

Appelciderazijn

Geef je tanden een lekkere poetsbeurt met appelciderazijn. Say what? Ja, appelciderazijn zorgt ervoor dat jouw tanden witter worden. Misschien niet heel lekker, maar wie mooi wilt zijn moet pijn lijden, toch? Spoel na het poetsen je mond goed met water en herhaal dit één week lang. Resultaat: een stralend wit gebit.

Chocolade

Dit is goed nieuws voor alle chocolate lovers! Donkere, pure chocolade blijkt namelijk een héél goed bleekmiddel te zijn. Dit komt door het stofje theobromine, deze stof zorgt voor een harder en witter tandoppervlak. Sla die Tony Chocolonely repen maar in, ladies!

Beeld: iStock