Hurray! H&M gaat samenwerking aan met déze designer

Met al die ongeïnspireerde thuiswerk-looks en kledingzaken die hun collecties niet meer kwijtraken, zijn het bepaald geen gouden tijden voor de modewereld. Toch komt H&M met feestelijk modenieuws: ze gaan wederom een samenwerking aan met een designer.

Ditmaal strikten ze Simone Rocha voor een betaalbare collectie van haar hand. De lancering duurt iets langer dan ze eigenlijk hadden gepland, maar zorg dat je op 11 maart klaar zit achter je laptop. Want dan komt de H&M x Simone Rocha online.

Kate en Michelle zijn fan

Simone Rocha is altijd een van de belangrijkste highlights tijdens London Fashion Week. Ze is relatief nieuw in het wereldje: Simone presenteerde haar afstudeercollectie in 2010. In 2016 werd ze al uitgeroepen tot Womenswear designer of the year. Ze heeft een grote fanschare met indrukwekkende namen als Kate Middleton, Michelle Obama, Keira Knightley, Rihanna en Alexa Chung.

Iconische stukken

Haar collecties kenmerken zich door de rijke en complexe details. Minimalistisch is het in ieder geval niet. Simone ontwerpt zowel een lijn voor vrouwen als mannen en kinderen. Voor de collecties dook de designer in haar tien jaar oude archief om inspiratie te halen uit haar meest iconische stukken. Dat belooft in ieder geval al een hoop moois.

