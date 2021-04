Do it like Kylie: ‘Icy Blue’ is de nieuwste haartrend

Je kan veel over de Kardashians zeggen, maar een ding is zeker: ze weten iedere keer weer indruk te maken met hun bijzondere kapsels. Pruiken, extentions, vlechten; ze halen álles uit de kast elke dag weer een compleet andere look te showen. Dat geldt ook voor Kylie, die met haar icy blue haar een nieuwe trend introduceert.

De jongste telg van de reality familie kan niet alleen als een pro uit de voeten met make-up, maar maakt ook met haar kapsels duidelijk dat ze precies weet wat hip is – of hip in wórding. Haar befaamde ‘Lip Kits’ vliegen de deur uit, en zo gaat ook deze door haar geïntroduceerde haarkleur compleet viral.

Icy blue hair

Terwijl we reikhalzend uitkijken naar warmere temperaturen, mag ons kapsel ijzig zijn deze zomer. ‘We komen uit een stressvolle en niet zo opwindende winter. Maar toch zien we dat steeds meer mensen hun haar icy blue verven om het warmere weer te verwelkomen”, vertelde Nick Stenson, artistiek directeur van shampoomerk Matrix, aan Popsugar.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

I’m blue…

Hij vervolgt: ‘Deze ijzig blauwe kleur moet niet worden aangezien voor pastelblauw; het zal meer meer diepte hebben dan een zachte pasteltint. En dat is geweldig voor een lange levensduur van de kleur’, aldus Nick.

Goed voorbeeld doet volgen. Want inmiddels spreken we over een nieuwe trend en vliegen de foto’s met de ijzige blauwe lokken ons om de oren. Terwijl we het écht gehad hebben met koude temperaturen, is het resultaat als haarkleur wel erg mooi, non?

View this post on Instagram A post shared by No.1 Hair Platform In Asia (@aheadhairmedia)

View this post on Instagram A post shared by No.1 Hair Platform In Asia (@aheadhairmedia)

View this post on Instagram A post shared by TΛNÁ (@tana_que_rubia)

Bron: Popsugar | Beeld: Instagram