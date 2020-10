Run, don’t walk: Ikea brengt geurkaarsen uit met dit luxe parfumhuis

Het is een ongeschreven regel dat als je naar Ikea gaat zonder plan, je hoe dan ook thuiskomt met een geurkaars. Binnenkort wordt die geurkaars juist de missie van een trip naar de Zweedse meubelgigant. Ze zijn namelijk een samenwerking aangegaan met het niche parfumhuis Byredo.

Een geur zie je natuurlijk niet, maar is volgens Ikea en Byredo-oprichten Ben Gorham minstens zo bepalend voor de sfeer in huis als het andere. Geuren wekken herinneringen op, hoe oud die ook zijn. Maar een geur kan ook troostend zijn, je energie geven of juist ontspannen. Samen met het Zweedse parfumhuis zocht Ikea uit wat geuren in huis voor ons betekenen. Daarbij haakten ze ook designstudenten van de Royal School of Londen aan.

Bloemig, houtig en fris

Om er zeker van te zijn dat er een geur is voor iedereen (en je wat meer te kiezen hebt dan vanille of roos), brengen de geurontwerpers maar liefst 13 verschillende geurkaarsen uit. Die zijn onderverdeeld in de drie basisnoten bloemig, houtig en fris en gebundeld in de collectie die de naam ‘OSYNLIG’ (onzichtbaar) kreeg.

Vanaf november

De keramieken potten waarin de kaarsen zitten, zijn ook een aanwinst voor je huis. Met hun seventies uitstraling in verschillende rijke kleuren passen ze helemaal in de sfeer van het najaar. En dan nu het belangrijkste: de kaarsen zijn vanaf november te koop voor ongeveer 5 euro. Ter vergelijking: voor een kaars van Byredo ben je al snel minstens 60 euro kwijt. Tóch nog iets om naar uit te kijken dus dit jaar.

