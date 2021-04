Influencer laat zien dat botox ook gruwelijk mis kan gaan

Een prikje botox halen is inmiddels bijna net zo ingeburgerd als een pak melk kopen. Dat je er toch niet te lichtzinnig over moet denken, bewijst influencer Whitney Buha. Ze laat eerlijk zien dat botox ook heel erg mis kan gaan.

In maart deelde Whitney hoe de botox per ongeluk op een verkeerde plek vlakbij haar oog werd aangebracht. Pas toen ze thuiskwam, zag ze dat haar rechterwenkbrauw hoger stond dan haar rechter. Uiteindelijk zakte haar linkeroog terwijl haar rechteroog juist wijdopen stond.

‘Dit is zo gênant en eigenlijk wil ik het niet laten zien, maar iedereen vraagt er naar. Omdat veel mensen botox nemen en niet weten dat dit ook kan gebeuren. Ik wist het ook niet’, vertelt Whitney in de video waarin ze het verschil tussen beide ogen laat zien.

Gelijk trekken

Maar daarmee was de kous nog niet af. Natuurlijk ging de influencer terug naar de kliniek. Daar kreeg ze vier botox0injecties aan haar linkerkant om het verschil gelijk te trekken. Het tegenovergestelde gebeurde. Het verschil tussen beide ogen werd nóg groter. Op Instagram deelt Whitney iedere dag foto’s van hoe haar gezicht er die dag bij staat. Daar werd ze overspoeld met adviezen: van oogdruppels tot sporten en accupunctuur tot iedere dag haar rechteroog masseren.

Iedere dag iets beter

‘Ik heb nu eindelijk het gevoel dat ik over de ergste horde heen ben’, zegt Whitney nu. Het effect van de botox neemt nu langzaam af. ‘Ik heb het gevoel dat mijn linkeroog nu weer normaal is. Mijn rechteroog is nog veel te groot, maar ik zie in ieder geval een stuk minder oogwit. Ik hoop gewoon dat het de komende dagen iedere dag iets beter wordt.

De influencer twijfelde eerst of ze het proces wilde delen, maar besloot het toch te doen om anderen te laten zien wat de bijwerkingen van botox kunnen zijn. Het leverde haar enorm veel reacties, medeleven en verhalen van mensen die hetzelfde meemaakten op. ‘Het was een wilde rit, maar het heeft me wel verbonden met honderden mensen.’

