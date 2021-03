Jacquard Floral is de op ‘Bridgerton’ geïnspireerde trend van zomer 2021

De impact van Netflix-serie Brigerton is groot, en niet alleen door de intense blik van mister Bridgerton en de hete scenes. Ook voor modeketens zijn de weelderige jurken een grote inspiratiebron, blijkt met de nieuwste trend van aankomende zomer: ‘Jacquard Floral’ genaamd.

Een hele mond vol, maar het is in feite een ietwat glorieuze en allesomvattende benaming voor weelderige jurken, bloesjes van kant en klassieke tops met borduursels. Net als Daphne Bridgerton draagt, dus.

Terug naar 1820

Jacquard is niets nieuws. Het stofje werd voor het eerst populair in Groot-Brittannië in de jaren 1820 – hetzelfde Regency-modetijdperk waarin Bridgerton plaatsvindt – en het maakt momenteel een comeback als we de naderende collecties van de grote modehuizen én de influencers van Instagram mogen geloven.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by 🌸 Cottagecorethings 🌾 (@cottagecorethings)

Jaquard Floral

De trend Jaquard Floral werd tijdens shows van Erdem, Fendi, en JW Anderson gespot en is een vrijbrief om onze zoetste zelf omhoog te halen. Hoe? Door het dragen van zwierige minijurkjes, bloesjes met pofmouwen en borduursel en co-ord setjes met lieflijke print.

View this post on Instagram A post shared by ERDEM (@erdem)

View this post on Instagram A post shared by ERDEM (@erdem)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Popsugar | Beeld: Netflix