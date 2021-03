De schaar erin: Deze jaren ’90 kapsels zijn nu weer helemaal hip

De kappers zijn gelukkig weer open en dat komt helemaal goed uit. We zien de laatste tijd namelijk steeds meer van die coole jaren ’90 kapsels voorbij komen. Dus hoppa, de schaar erin en voor je het weet zie je er precies zo uit als Jennifer Aniston uit de beginjaren van Friends.

Vandaag de dag kennen we highlights eigenlijk alleen nog als de fijne, opgelichte streepjes door je haar. Maar dertig jaar geleden ging dat er wel even anders aan toe. De highlights moesten vooral lekker opvallend zijn. Hoe? Nou, met brede opgelichte strepen in de voorste plukken van je haar. Nu zien we de trend toch net iets anders terug, met meer verschillende kleuren. Bijvoorbeeld lekker rood, zoals de highlights van model Bella Hadid.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid)

Lekker kort

Een andere trend die wel iets minder opvalt dan de vorige, is een kort kapsel à la dat van Kaia Gerber. Lekker kort en stoer. De voorkant is bij haar net iets korter geknipt dan de achterkant, waardoor je echt dat speelse effect krijgt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kaia (@kaiagerber)

Is zelfs dit kapsel nog te lang voor je? En wil je het nog korter en nog pittiger? Laat je dan inspireren door de welbekende pixie cut van actrice Halle Berry. Die is ook weer helemaal in de mode!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry)

Karamel

Dat Jennifer Aniston sinds haar tijd in Friends al een stijlicoon was voor jong en oud, dat wisten wel al. Haar laagjes geknipte haren waren destijds da bomb. Maar vooral haar karamelkleurige kapsel was een mega succes. Iedereen wilde dezelfde kleur haar als Jennifer. Ook zij koos ervoo haar lokken wat op te lichten met de welbekende highlights. Ze waren niet zo dik en aanwezig zoals anderen dat deden, maar gaven wel een zomers tintje aan haar kapsel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Toch een beetje bang om zomaar die schaar in je haar te zetten? Maar ben je toch je eigen haar helemaal zat? Probeer je haar dan eens te stijlen met een stijltang. Misschien lijken je blonde lokken dan wel enorm op die van actrice Alicia Silverstone uit de hilarische film Clueless. En als dat geen nineties icoon is, dan weten wij het ook niet meer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Alicia Silverstone (@aliciasilverstone)

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages