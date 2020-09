Gucci verkoopt deze jeans met grasvlekken voor 680 euro

Het feit dat we hier verontwaardigd over zijn, is misschien een veeg teken dat we echt oud worden. Jaren geleden rolden we namelijk nog flink met onze ogen als een lollige oom naar je ‘ripped jeans’ wees en vroeg of je op je knietjes was gevallen.

Toch moesten we ons even flink achter de oren krabben toen we deze Gucci jeans met grasvlekken onder ogen kwamen. Dat is namelijk exact de look waar we onze gehele kindertijd in hebben geleefd (en de look die betekende dat je mot kreeg met je moeder). Anno 2020 noemen we dat dankzij Gucci ‘farmer chic’ en is de prijs allesbehalve kinderachtig.

Of ga voor de tuinbroek

De broek gaat namelijk over de toonbank voor 680 euro. We hebben het dan wel over een ‘eco washed organic jeans’ die volgens het Italiaanse modehuis zelf de perfecte combinatie is van vintage en modern. Als je je kindertijd helemaal wil omarmen, kun je ook voor de tuinbroek met grasvlekken gaan. Die kost met 980 euro nog een paar meier meer, maar voor ‘farmer chic’ moet je (kennelijk) wel wat over hebben.

De jeans met grasvlekken leidt ondertussen tot veel hilariteit op social media.

Can you imagine being a real farmer hearing that #Gucci is selling grass stained overalls for $1400? pic.twitter.com/12WIqg374W — Cooper Lawrence (@CooperLawrence) September 22, 2020

Gucci selling artificial grass stained jeans for $1400.

Okay then I am selling my chewed pen cap for $2899. Limited edition. Hurry!! #Gucci pic.twitter.com/9d1BnnvnAi — Bhargav Khakhkhar (@theonlybhargav) September 22, 2020

#Gucci is selling grass stained pants. I can go get grass stains on my pants for free 🤨 — D to the A to the P (@Deetroit_Dave) September 22, 2020

Festival sneakers

Overigens heeft Gucci hetzelfde geintje al eens eerder uitgehaald. Een paar seizoenen geleden verkocht het merk een paar sneakers dat eruit ziet alsof het al menig festival had doorstaan. Dat verkochten de Italianen destijds als ‘vintage seventies’.

Gucci’s new sneaker, The Screener, is meant to look old and worn. And can be yours for $870. pic.twitter.com/NUzwmXS0oR — Darren Rovell (@darrenrovell) March 20, 2019

Bron: HLN. Beeld: Gucci