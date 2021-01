Nail artist Jessica Scholten: ‘Velvet nails maken een opmars dit voorjaar’

Het lakken van je nagels is een vak apart. Nu de nagelsalons wéér gesloten zijn, moeten we zelf aan de slag om onze nagels van een gezellig kleurtje te voorzien. Maar welke kleuren zijn hip en welke passé? En hoe blijft die nagellak nou het beste zitten? Nail artist Jessica Scholten vertelt over de fabulous nageltrends van 2021. ‘Het mag allemaal lekker kleurrijk, want het leven is nu al saai genoeg.’

Ineens was Jessica Scholten (28) daar. Vanuit het niets veroverde ze de wereld van de nail art, waarna haar kunstwerkjes in de harten werden gesloten van heel modeliefhebbend Nederland. Haar werk is al te zien geweest op de cover van Vogue, maar ook bij grote shows van onder andere Gucci, Kenzo en Stella McCartney. Samen met presentatrice Saar Koningsberger opende ze nagelsalon Lakwerk, die inmiddels twee vestigingen in Amsterdam heeft.

Fifty shades of green

Dé trendkleur van dit voorjaar is groen, vertelt Jessica. ‘Alle verschillende kleuren groen, van neongroen en knalgroen tot mintgroen en emeraldgroen. Zolang het groen is zit je goed.’ Ook het lakken van iedere nagel in een andere kleur is hip dit jaar. ‘Dit is een trend die we vorig jaar al zagen, maar nog wel even blijft. Het leuke aan trends is dat klanten ze soms zelf introduceren in de salon, door met een plaatje aan te komen zetten. Maar doordat de salons het afgelopen jaar minder open waren, hebben sommige trends wat vertraging opgelopen. Sommige dingen van vorig jaar zien we daarom dit jaar nog of weer. Het lakken van je nagels in verschillende kleuren is daar een goed voorbeeld van.’

Kleur en print

Volgens Jessica mag het dit jaar vrolijk, kleurrijk en opvallend. Van kleur tot prints, subtiel hoeven je nagels ieder geval niet te zijn. ‘Animal prints en tie dye prints waren vorig jaar ook al een trend, en zijn ook dit voorjaar nog een ding. En je kunt dit ook best gemakkelijk zelf thuis doen, omdat de vlekken of stippen van die dieren nooit hetzelfde zijn en dus niet zo strak hoeven’, legt ze uit. ‘Die stippen kun je heel gemakkelijk maken met een haardspeldje of satéprikker bijvoorbeeld.’ Vind je dat wat te veel gepriegel? ‘Gewoon kleine stipjes in een andere kleur op je gelakte nagel zetten kun je dan ook doen, om ze net even iets specialer te maken’, tipt Jessica.

Velvet nails

Een grote, nieuwe trend op het gebied van nail art zijn velvet nails. Hiervoor moet je echter wel echt naar de salon toe. ‘Voor deze trend wordt een soort lak die lijkt op velvet stof gebruikt, waarbij de nagel vanaf iedere hoek weer anders oogt net als bij velvet stof het geval is. Het lijkt eigenlijk alsof de lak beweegt. In de lak zitten metaaldeeltjes, en met een magneetje duwt de nail artist de deeltjes een bepaalde kant op. En die kan je over elke kleur heen zetten, dus dat maakt het een hele diverse trend.’

Strak in de gellak

De opmars in gellak at home is door de coronamaatregelen groot. Handig, want zo hoef je immers minder vaak te lakken. Maar Jessica waarschuwt dat het grote nadeel is dat veel mensen niet weten hoe ze het moeten doen én hoe ze eraf moeten halen. Alleen met folie en remover in de weer is niet voldoende. ‘Negentig procent van de topcoat die bij gellak gebruikt wordt, kun je niet zomaar losweken met remover. Die moet je eraf vijlen. Dan kun je wel heel braaf folie en aceton op je nagels doen, maar dan kun je wachten tot je een ons weegt.’ Maar hoe weet je nou wanneer de topcoat eraf is? ‘Als de nagellak niet meer glanst en mat oogt, is de topcoat verwijderd’, legt Jessica uit.

Pas daarna moet je je nagels inwikkelen met aceton en folie. ‘Maar dan is het wel belangrijk dat je de folie luchtdicht om je nagel plaatst, want zodra er lucht bijkomt verdampt de remover en dan doet het niks meer.’ Hierna moet je zo’n twintig minuten wachten. ‘Dit kun je iets versnellen door warmte. Je kunt bijvoorbeeld een kruik op je handen leggen of handschoenen aandoen. En als je het er dan af wilt halen, is het belangrijk dat je de folie een voor een van je vingers afhaalt en de lak er dan per vinger afschraapt. Want op het moment dat je de folie er tegelijk afhaalt, wordt het product weer hard en kun je weer van vooraf aan beginnen.;

Preppen als een pro

En als je nou toch gewoon gaat lakken zonder lamp, dan is het belangrijk om het preppen niet te vergeten. ‘Dat is vaktaal voor het verzorgen van je nagels. Het is de allerbelangrijkste stap om je nagels mooi te lakken en vooral om lang profijt te hebben van je lak.’ Hoe je het doet? ‘Begin eerst met het terugduwen van je nagelriemen en vijlen van je nagels. Daarna is het belangrijk om je nagels te ontvetten met nagellakremover, dan blijft de lak veel beter zitten. Dan begin je met de basecoat, de kleurlagen en dan de topcoat. In de salon zijn we twintig minuten bezig met de prep en maar tien minuten met de lak zelf, zo belangrijk is het’, benadrukt Jessica gepassioneerd.

Heb je ondanks je voorzichtigheid tóch nog vaak last van deukjes in de lak? Dan komt het omdat je de lagen tussendoor niet hebt laten drogen. ‘Want nagellak droogt aan de lucht. Als je er direct een nieuw laag overheen lakt, kan het niet goed opdrogen. Dit wachten kost iets meer tijd, maar zorgt er wel voor dat je geen afdruk in je lak krijgt. En gebruik hele dunne laagjes in plaats van een dikke laag. Als je deze stappen gebruikt, blijft je nagellak gegarandeerd zonder chippen vier tot vijf dagen zitten’, verklaart ze.

De beste lak

En de beste lak? Die is volgens de nail artist van het merk Essie. Terwijl niet-essentiële winkels nog dicht zijn, zijn de drogisterijen wel open. En laat je nou nét bij de Etos dit nagellakmerk kunnen bemachtigen. ‘Het kwastje is ook voor de consument heel gemakkelijk in gebruik omdat het rond is, waardoor je heel gemakkelijk de gewenste vorm van de nagel gelakt krijgt.’ De potjes zijn een tientje per stuk, maar volgens Jessica het geld dubbel en dwars waard.

