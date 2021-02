Durf te vragen: ‘Zijn dure huidverzorgingsproducten echt zo veel beter?’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken? In Durf te vragen staan de experts voor je klaar! Deze keer beantwoordt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, vragen over de huid.

Vraag 1

Het probleem ontstond heel langzaam, maar inmiddels zitten mijn beide wangen onder de mini bloedvaatjes en lijkt het alsof ik constant bloos. Hoe kan dit? En belangrijker: wat kan ik eraan doen?

Antwoord

‘Zonder foto is het moeilijk te zeggen, maar het klinkt als couperose. Deze huidklacht kenmerkt zich door zichtbare rode en/of blauwe vaatjes in het gezicht. Dat komt doordat bloedvaatjes blijvend verwijd zijn geraakt. Erfelijkheid speelt hierbij een grote rol, maar verder weten we dat couperose vaker voorkomt bij vrouwen, mensen met een lichtere huid en personen vanaf een jaar of dertig. Ook factoren van buitenaf kunnen bijdragen aan het ontstaan of het verergeren. Denk daarbij aan overmatige zonblootstelling (gebruik dus zonnebrandcrème!), maar ook crèmes met corticosteroïden en schade aan je gezicht door verwondingen, een operatie of heftige cosmetische behandelingen.

Ook temperatuurschommelingen, gekruid eten en alcoholgebruik kunnen couperoseklachten doen opvlammen. Probeer deze factoren dus zo veel mogelijk te beperken. Vermijd sauna’s, bescherm je huid zo veel mogelijk tegen kou en warmte en let op wat je eet en drinkt. Er bestaan helaas geen crèmes die de bloedvaatjes kunnen wegsmeren, maar er zijn wél ingrediënten die je huid tot rust kunnen brengen en de roodheid minder laten opvallen. Niacinamide bijvoorbeeld, maar ook azelaïnezuur, zoethoutwortelextract en allantoïne.

Gebruik verder vooral geen scrubs in je gezicht. Om je huid op te frissen en dode huidcellen te verwijderen, kun je beter kiezen voor een exfoliant met salicylzuur. Als je echt helemaal van de rode vaatjes af wilt, geeft laseren een mooi en snel resultaat. Vaak zijn er maar een of twee behandelingen nodig.’

Vraag 2

Ik probeer mijn huid zo goed mogelijk te verzorgen. Het valt me echter op dat er een enorm prijsverschil is in crèmes. Zijn dure huidverzorgingsproducten echt zo veel beter?

Antwoord

‘Dat is zeker niet altijd het geval. Eigenlijk hangt het er vooral van af wat je doel is met een product. Wil je je huid alleen hydrateren? Daarvoor hoef je niet veel uit te geven. Voor een simpele hydraterende crème zou je met vijf euro wel klaar kunnen zijn. De meeste crèmes bevatten echter een stuk meer ingrediënten. Moisturizers of serums met actieve stoffen als antioxiden zullen daarom al duurder zijn. En ingrediënten als gestabiliseerd vitamine C, zouthoutwortel-extract of resveratrol behoren tot de duurste grondstoffen. Je zult dus logischerwijs meer kwijt zijn aan een product met een van deze ingrediënten.

Zo is een crème van 50 ml met slechts 5% gestabiliseerd vitamine C al zo’n vier tot vijf euro duurder. Daarnaast hebben verpakkingen invloed op de prijs: een tube is het allergoedkoopst en een airless pompje is weer duurder dan een potje. Ook kleine oplages, producten die gekoeld bewaard moeten worden én goed onderzoek zijn duur. Toch biedt een hoge prijs geen enkele garantie voor de werkzaamheid. Om te bepalen of een product zijn prijs waard is en goed in elkaar zit, kun je een blik werpen op de ingrediëntenlijst. Weet wel: een crème van meer dan honderd euro is bij geen enkele combinatie van ingrediënten verantwoord.’

Vraag 3

Ik heb al lange tijd last van pijnlijke, droge lippen. Lippenbalsem werkt amper, heb jij andere tips?

Antwoord

‘Ik weet natuurlijk niet wat voor lippenbalsems je al hebt geprobeerd, maar soms kan het zijn dat je ingrediënten gebruikt die het probleem onbedoeld in stand houden of zelfs verergeren. In veel lippenbalsems zitten namelijk kleurtjes, smaakjes en parfum- of pepermuntachtige stofjes. Die kunnen de huid irriteren en beschadigen met als gevolg nog meer barstjes en vochtverlies. In de klassieke lippenbalsem zit vooral heel veel vet. Dit kan vaseline zijn, maar ook plantaardige olie, boter of was. Dit is allemaal goed voor de lippen.

Heeft dit onvoldoende effect? Ga dan een stapje verder en zoek in de ingrediëntenlijst naar actieve stoffen die de huidbarrière herstellen en versterken, zoals panthenol en ceramiden. Dat zal niet meevallen, want deze stoffen vind je niet zo snel terug in lipproducten. Deze ingrediënten zijn namelijk wateroplosbaar en dat is erg lastig formuleren in een product dat helemaal uit vet bestaat. Eventueel kun je ook zelf lippenbalsem maken. Hiervoor heb je 30 gram shea butter, 10 gram kokosolie en 10 gram bijenwas nodig. Verwarm alle ingrediënten au bain-marie en roer goed door tot alles gesmolten is. Haal het schaaltje van de warmtebron en blijf roeren tot het geheel wat afgekoeld is. Doe het in bakjes en laat verder uitharden op kamertemperatuur.

Tot slot nog één belangrijke tip: we hebben allemaal de neiging om onze droge lippen te bevochtigen met onze tong. De dunne huid van de lippen wordt hier echter alleen maar droger van. Zo hou je het probleem ongemerkt in stand en uiteindelijk kunnen zelfs eczeemachtige klachten ontstaan. Niet doen dus!’

Meer over Jetske

Dr. Jetske Ultee (48) studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde op het gebied van de plastische en reconstructieve chirurgie. Ze ging vervolgens aan de slag als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. Op haar blog dr-jetskeultee.nl schrijft ze kritisch over de wereld van cosmetica en deelt ze haar kennis over huidverzorging. Daarnaast heeft ze haar eigen productlijn genaamd Dr. Jetske Ultee Skincare, zette ze onderzoeksinstituut Skinwiser op en schreef ze onder meer

Dr. Jetske’s huidboek.

Beeld: Yvette Kulkens

