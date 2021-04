Lange jurken over een broek dragen is helemaal terug van weggeweest

Je moet er van houden, maar ja, is dat met mode niet altijd zo? Lange jurken over een broek heen dragen is helemaal hot. En lekker comfy, dus.

Hoe kan je het combineren?

De meeste van ons kennen deze trend nog wel. De jurktrend werd in 2000 vooral gecombineerd met een skinny jeans. Nu zijn er in de jaren wel wat dingen veranderd, want vandaag van de dag zien we hem ook gecombineerd met verschillende leuke trendy broeken! Zo kan je denken aan broeken met verschillende leuke printjes, mom jeans en de flared jeans die ook een comeback hebben gemaakt. Daarnaast zitten ze een stuk lekkerder dan een skinny jeans!

Deze trend is dus ideaal als je van een wat meer casual stijl houdt en het liefst voor een comfort look gaat. Het is dus dé perfecte look wanneer je er leuk én comfy uit wil zien tijdens het thuiswerken.

Inspiratie

Het kan zijn dat niet iedereen staat te springen van deze jurktrend, want het kan er namelijk best een beetje gek uitzien. Maar als je het goed combineert kan het hartstikke leuk staan. Zo kan je het gemakkelijk casual houden door te kiezen voor een blousejurk en witte sneakers. Houd je meer van een opvallende look? Dan kan je gaan voor een fleurig jurkje met flared jeans of een broek met een leuk printje.

Kom je er nog steeds niet uit? Hieronder vind je nog wat inspiratie:

Bron: Margriet| Beeld: Getty