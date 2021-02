It’s fashion darling: Katie Holmes combineert leren slippers met roze sokken

In tijden van lockdown is alles geoorloofd. De voorheen altijd wat degelijke Katie Holmes gooit het de laatste tijd over een nieuwe boeg en presenteert de een na de andere klapperrr van een outfit. Van haar laatste moet je maar net houden: knalroze sokken in leren slippers.

De slippers zijn niet zomaar het eerste het beste paar, maar zo’n beetje de heetste slippers van het moment. Ze zijn van JW Anderson, hebben een gigántische chain op de wreef en gaan over de toonbank voor een slordige 500 euro. Niet bepaald standaard campingkleppers dus, maar wel erg fashion.

Door de sneeuw

Katie is fan en kon niet wachten tot de temperaturen omhoog schieten om haar nieuwe slippers te dragen. Oplossing: sokken. Geen subtiele exemplaren, maar knalroze sokken. Daardoor lijkt het een beetje alsof ze snel even een boodschap moest doen en daarom de slippers aanschoot. Mind you: in New York ligt op dit moment nog sneeuw.

Doorzettingsvermogen

Katie verkeert in ieder geval in goed gezelschap: Rihanna, Dua Lipa, Marc Jacobs en The Crown-ster Emma Corrin hebben ook een paar in hun bezit. Fan van de look of niet: Katie krijgt in ieder geval een tien met een sticker van de juf voor doorzettingsvermogen en inventiviteit.

