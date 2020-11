De uitspraak ‘wie het kleine niet deert, is het grote niet weerd’ is niet aan Gwyneth Paltrow besteed. De actrice droomt liever groots – ook als het op maken van verlanglijstjes aan komt.

Als je met Gwyneth Paltrow Kerst viert, kun je niet met een paar warme sokken of een fles wijn van de Gall & Gall aankomen. Tenzij we het hier hebben kasjmieren sokken en een fles van de allerduurste natuurwijn. Omdat de lifestylegoeroe en Goop-frontvrouw graag met de mensen meedenkt, heeft ze alvast een verlanglijstje (‘gift guide’) samengesteld.

Gwyneth’s kerstverlanglijst

Zoals je kunt verwachten van de vrouw die dit jaar een geurkaars die ruikt naar haar eigen vagina à 67,50 euro binnen een uur uitverkocht, is de verlanglijst smullen geblazen. Een kleine selectie:

De ‘I carried a watermelon’ tas van Tsuchiya Kaban. Mooi leer en er past inderdaad precies een watermeloen in. Dan moeten een bowlingbal ook wel lukken – superhandig dus. Prijs op aanvraag, wat codetaal is voor beter heb je gespaard vriendin.

Of je drankje lekkerder smaakt door een rietje van kristal? Waarschijnlijk niet. Aan rozenkwarts wordt de werking dat het je helpt ‘aarden’ toegedicht. Dat is inderdaad geen overbodige luxe als je deze rietjes koopt.

Net naast de vaginakaars gegrepen? Gelukkig is er dan de ‘This smells like my prenup’-geurkaars. Kun je ook van alles mee verbranden. Een huwelijkscontract, bijvoorbeeld. Voor 67,50 euro is-ie van jou.

Is dit het Emily in Paris-effect? Zou zomaar kunnen. Als je een Francofiel in de familie hebt, is die vast enorm blij met deze stokbrood-designlamp van omgerekend 177 euro.

Kijk, als je echt van iemand houdt, dan gun je diegene de allerbeste nachtrust. Dat vindt Gwyneth ook. Daarom geeft zij haar geliefden een matras vanaf (omgerekend) 32.000 euro cadeau. Maar dan ook niet meer zeuren dat je zo moe bent hè?

Planten kunnen muziek maken. Nee we hebben niks gerookt, dat is gewoon zo. Zegt Gwyneth ook. Net als ieder levend ding geven planten elektrische golven af. Dit apparaat zet die golven via je telefoon om in muziek. Voor 250 euro is het dan maar duimen dat je monstera niet het death metal-type is.

Goed, laten we dan afsluiten met iets leuks wat meteen ook een van de weinig betaalbare items is uit de lijst. En waar we toch ook een beetje ongepast trots op zijn. De maankalender van de zusjes Lieke en Jetteke Lexmond heeft namelijk de Goop-regionen bereikt en kon Gwyneths goedkeuring dragen. Tip: koop ‘m wel rechtstreeks bij Lexmond & Lexmond, dat scheelt je toch weer vijf euro, een klap verzendkosten en is beter voor ’t milieu.

Beeld: Goop, Brunopress