Kijk mam, zonder handen: deze sneakers schiet je zo aan

We zijn er niet trots op, maar op sommige dagen is veters strikken ons al teveel gevraagd. Nike snapt dat. Het sportmerk bedacht daarom een paar top notch sneakers die je zonder handen aantrekt.

De Nike GO FlyEase wordt onder luid gejuich ontvangen. Niet omdat het een vernuft ontwerp is dat luie mensen als muziek in de oren klinkt, maar ook omdat het een uitkomst is voor mensen met een beperking. De sneaker werd in eerste instantie dan ook bedacht voor atleten met een beperking, zodat zij niet meer met die onhandige veters hoeven te knoeien. Trouwens: ook ideaal als je zwanger bent en je door die bolle buik niet meer bij je veters kunt.

Dat ziet er dan zo uit:

Nike has unveiled their first hands-free shoe: the Nike GO FlyEase. pic.twitter.com/FZeKDTPUcf — Front Office Sports (@FOS) February 1, 2021

De zool beweegt mee

Omdat de schoen vastzit aan een rubberen zool, is de schoen heel flexibel. Je hoeft dus niet met moeite je voet in de schoen te wurmen; de schoen beweegt als vanzelf mee. Omdat de band over de wreef elastisch is, sluit de sneaker ook goed aan en hoef je niet bang te zijn dat je voet eruit schiet.

Zie jij in deze sneakers je ultieme nieuwe wandelvrienden? Nog even geduld dan: de Nike Go FlyEease komt op 14 februari uit en is in eerste instantie alleen verkrijgbaar voor Nike-members. De schoenen gaan over de toonbank voor 120 dollar (omgerekend ongeveer 100 euro). Hollen!

