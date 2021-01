Kim Kardashian begint aan een nieuwe fase met een nieuwe haarkleur

Na een gestrande relatie jezelf een nieuw kapsel aanmeten is misschien een beetje cliché, maar wel effectief. Kim Kardashian dacht hetzelfde nu de scheiding met Kanye West in werking is gezet en ging voor een fonkelnieuwe coupe.

Want hoewel Kim nu ongetwijfeld door een zware periode gaat, is dat niet aan haar af te zien. Ze zit (als altijd) strak in de make-up, draagt een spannende see through-top en haar vers gekleurde lokken in een hoge paardenstaart.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Bronde

Haar kapper Chris Bronton omschrijft Kims nieuwe haarkleur als bronde: een mix tussen bruin en blonde. Eerlijk gezegd vinden wij het vooral bruin met highlights, maar wij hebben er dan ook niet voor geleerd. Een ding is zeker: met ons gortdroge coronakapsel zijn we stikjaloers op de glanzende manen van de realityster.

Radiostilte

Kim hield twee weken een radiostilte op Instagram nadat het nieuws naar buiten kwam dat zij en Kanye gaan scheiden. Volgens bronnen dichtbij het stel is de rapper ‘verdrietig’, maar hij heeft zich er wel bij neergelegd. Laten we hopen dat voor beiden 2021 uiteindelijk een lichter jaar wordt dan 2020.

