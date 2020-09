Ben jij een echte trendsetter, of neem jij het allemaal niet zo nauw met de laatste modetrends? Waar jij van houdt en wat voor kledingstijl je hebt, staat in de sterren geschreven.

Check hier wat jouw sterrenbeeld zegt over wat jij het liefste draagt. Team trainingspak of team skinny jeans?

Ram

Als Ram vindt jij comfy outfits very important! Je houdt van no nonsense kleding en bent trouw aan je favoriete kledingmerken. Met de trends doe jij zeker mee, máár jij maakt vooral je fashion statement met je juwelen, tassen en andere accessoires.

Stier

Jij vindt het niet erg om je laatste euro uit te geven aan kleding. Je hebt tenslotte het liefst een paar goede stukken, dan een berg kleding waarvan de kwaliteit matig is. Jouw stijl? Je houdt van klassiekers en de beste basics.

Tweeling

Als Tweeling houdt je van afwisseling en sta je bekend als een echte fashion pro. Jij kunt alles tot in de details perfect met elkaar combineren en volgt dan ook op de voet de laatste modetrends. Een ware trendsetter!

Kreeft

Je houdt van lichte, nude tinten die je het liefst combineert met een eyecatcher in knalkleur. Je vindt het leuk om iets exclusiefs aan je outfit toe te voegen om er extra origineel uit te zien. Als Kreeft sta je erom bekend dat alles in harmonie met elkaar is gestyld en tot in de puntjes klopt.

Leeuw

Als Leeuw maak je maar al te graag indruk met je looks. Samen met onder anderen Coco Chanel heb je het meest extravagante sterrenbeeld van allemaal, waarbij je als de beste weet uit te pakken. Hoewel je uitbundig bent, sla je de plank niet gauw mis en zie je er graag stijlvol uit.

Maagd

Jij gaat het liefst netjes de deur uit. Je kleding moet van goede kwaliteit en perfect op elkaar afgestemd zijn. Fringes, studs of verrassende cut-outs zijn niks voor jou, alhoewel je een gezellig printje op zijn tijd prima kan waarderen.

Weegschaal

Als Weegschaal zie je er graag goed en verzorgd uit. Jij steekt dan ook heel wat tijd en geld in je uiterlijk. Je houdt niet van overdrijven, waardoor je alles perfect op elkaar wilt afstemmen. Je volgt de modetrends wel, maar vertaald deze naar jouw eigen stijl.

Schorpioen

Net als de Leeuw houdt jij van indruk maken. Als Schorpioen houdt jij van sexy outfits. Een lage uitsnede, een kanten topje of een doorzichtig shirtje jou maakt het niet uit. Als jij wilt opvallen ga je all the way, maar zo niet dan ook echt niet!

Boogschutter

Als Boogschutter heb jij enorm weinig interesse in de laatste modetrends. Jij vindt het veel belangrijker dat je in je kleding vrij kunt bewegen, sportkleding is dan ook jouw favorite. Tot dat… Er een feestje op de planning staat. Jij gaat dan all the way en ziet er super stijlvol uit.

Steenbok

Jij hebt een supergoed gevoel voor stijl, waarbij kwaliteit en duurzaamheid erg belangrijk voor je zijn. Je houdt van klassieke looks met als favoriete kleur: zwart.

Waterman

Als Waterman heb je een geheel eigen stijl. Je houdt ervan om kleding uit verschillende culturen te mixen. Modetrends vind je op zich leuk om te volgen, maar als iedereen ze draagt, ben jij er eigenlijk alweer klaar mee en ga je opzoek naar newbies.

Vissen

Als je gaat shoppen, scoor je het liefst zoveel mogelijk romantiek. Ruches, kant, zwierige materialen en lichte kleuren zijn je lievelings. Je hebt interesse in de nieuwste trends, maar gaat er maar amper zelf in mee.

