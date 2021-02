De ‘knotless braids’ zijn in opkomst: waarom iedereen ze wil

Haar dat kroest of een grove textuur heeft is prachtig, en ook ideaal om in te vlechten. En dat is handig, want dan voorkom je gespleten punten en afgebroken haar. De vlechten zijn echter niet altijd ideaal omdat het nogal trekt aan de haarfollikels en spanning geeft op je hoofdhuid. Gelukkig is er nu een zachter alternatief.

Enter de ‘knotless’ braids. De naam zegt het al; dat zijn vlechten zonder een knoop. Traditionele vlechten hebben een knoop in de wortel en in de punt, maar deze variant dus niet. Tegenwoordig zijn er echter veel A-listers die hun haar laten vlechten zonder zo’n knoop. Onder meer Zendaya, Beyoncé en Yara Shahidi zijn fan. Pinterest zag zelfs een toename van 150% meer zoekopdrachten naar de knotless braids. Tijd dus om deze haartrend onder de loep te nemen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce)

Minder kans op haaruitval

Volgens haarstylist Molecia George zijn de vlechten zonder knoop een moderne manier van vlechten voor mensen die de ‘knoop’ aan de wortel van de vlecht niet mooi vinden. Het resultaat oogt daardoor wat natuurlijker. Bovendien is het fijner voor je haar als je een gevoelige hoofdhuid hebt. Omdat er geen spanning meer op staat, is ook de kans op haaruitval kleiner. De vlechten gaan – afhankelijk van je haargroei – acht tot tien weken mee en kun je ook prima in bijvoorbeeld een knot dragen. Als klap op de vuurpijl is het zonder de knoop ook makkelijker om de hoofdhuid te hydrateren.

Duurt iets langer

Het nadeel is dat de vlechten minder lang mee gaan dan de traditionele vlechten als je haar snel groeit. Bovendien duurt het zetten langer; afhankelijk van de breedte van de vlecht en de lengte van je haar ben je snel een uur langer zoet. Zorg ervoor dat je haar van tevoren is gewassen en doe een deep treatment zodat het haar helemaal voorbereid is op de vlechten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zendaya (@zendaya)

Ook mooi: ‘goddes box braids’ zonder knopen, jumbo twists en chrochet locs.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LACY REDWAY 👸🏾 🧠 💇🏽‍♀️✨🗣💋💪🏾 (@lacyredway)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door stefan. (@stefanbertin)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Momo’s Hair 🇻🇨 (@momoshair)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty