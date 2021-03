Kylie Jenners ‘French manicure in de mix’ is een lente-hit

Als je ook nog steeds dolgelukkig bent over het feit dat je weer naar je favoriete nagelsalon mag, herken je vast ook het volgende probleem: kiezen. Wordt het een klassieke French manicure? Een fris kleurtje? Iets kunstigs? Doe als Kylie Jenner en ga gewoon voor een mix van alledrie.

Kylie Jenner krijgt het namelijk voor elkaar om French manicure te combineren met een regenboog aan kleuren en een retro-swirl. Of beter gezegd: haar nail artist Chaun Legend krijgt dat voor elkaar. Want ook al heet je Kylie Jenner: deze manicure is niet per se iets wat je makkelijk zelf in een middagje in elkaar draait.

Jaren 70-kleuren

Kylie draagt haar nagels lang in een rechthoekige vorm. Genoeg ruimte dus om los te gaan met kleurtjes en patronen. Op de plek waar normaalgesproken het nagelwit begint, heeft de artist in verschillende jaren 70-kleuren een retro-patroon gelakt.

Dat ziet er dan zo uit:

Uit de losse pols

Je moet wel echt een laktalent zijn wil je dit op je eigen nagels voor elkaar boksen. Het helpt dan ook dat Kylie kunstnagels draagt en Legend dus alle ruimte heeft om uit de losse pols te lakken. Als je gezegend bent met een vaste hand en het toch wil proberen, kun je in ieder geval beginnen met het swirl-patroon. Rijst nu alleen nog de vraag: hoe ritst Kylie in vredesnaam haar gulp dicht met die enórme nagels?

