Lena Dunham komt met een eigen plussize kledinglijn

Als je geen leuke kleding in een grotere maat kunt vinden, dan maak je het gewoon zelf. Lena Dunham (34) gaat een samenwerking aan met de highstreet keten 11 Honoré om mode ook in plussize maten toegankelijk te maken. En dat is hoog tijd ook, vindt Lena.

Op Instagram schrijft Lena dat ze de fun in plussize kleren mist. ‘Waar ik echt van houd qua mode, is een bepaalde speelsheid. Intelligentie met een knipoog.’ Ze schrijft hoe ze zelf over rode lopers is gegaan in zowel maat XS als XL. ‘Ik zou willen dat je aankleden in beide gevallen dezelfde ervaring was, maar dat was het niet.’

Niet moedig

‘Als je om wat voor reden dan ook dun bent, word je geprezen omdat je in sample maten past en eruitziet als een echte Hollywoodster. En hoewel sommige designers mijn plussize lichaam hebben omarmd, impliceren andere designers dat het ‘moedig’ of een ‘prestatie’ is als ze iets voor mij hebben ontworpen. Ik vraag me ook altijd af als een outfit die op mijn lichaam wordt afgekraakt, net zoveel kritiek zou hebben gehad op een mainstream modelijf.’

Afvallen door ziekte en verlies

De actrice en producent vindt het belangrijk dat haar kledinglijn vrouwen met een plussize niet het gevoel geeft dat ze iets moeten verstoppen. ‘De momenten waarop ik mezelf het liefst wilde verstoppen, waren de momenten waarop ik in een lichaam leefde dat niet als het mijne voelde. Dat is het lichaam dat ik had toen ik was afgevallen door ziekte, verlies of allebei. Dat dat werd neergezet als een soort fashion statement was hartverscheurend, maar dat ik nu iets terug kan doen voor de plussize vrouwen die mij motiveerden me thuis te voelen in mijn lichaam, is een cadeau.’

De betaalbare collectie die Lena ontwierp voor de luxueuze webshop 11 Honoré is nu verkrijgbaar.

