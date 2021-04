Knippen maar: dít kapsel is dé trend voor in de lente

Finally. Het is weer lente. Haal de jurkjes en rokjes maar weer tevoorschijn, want het mooie weer is in aantocht. En je kast heeft vast wel weer een lente-upgrade nodig. Maar is je kapsel wel ready voor de lente? Met dit mooie kapsel weet je zeker dat je goed zit. Dus op naar de kapper!

De lange lokken laten we achter ons in het winterseizoen. Nu de lente er weer aankomt zijn we toe aan een iets korter kapsel, waar die frisse lente wind lekker doorheen kan waaien. Daarom hebben we hier de nieuwste trend voor je! De halflange bob.

Choppy bob

De halflange bob is dus hét lente kapsel van 2021. En het is niet zomaar een bob, het wordt ook wel een ‘choppy bob’ genoemd. Hiermee bedoelen de kappers dat het net lijkt alsof je haar is geknipt met een botte schaar. Dit geeft je haar net dat extra leuke speelse effect. Vind je het toch iets te kort? No worries! Je kan de lengte van je ‘choppy bob’ helemaal zelf bepalen.

Lekker makkelijk

Tijdens de lente willen we lekker genieten van het mooie weer en niet uren lang voor de spiegel hoeven te staan om te zorgen dat ons haar er goed uitziet. Daar is dit kapsel ideaal voor. Door de verschillende laagjes in je haar, heeft je haar veel volume. Dus al die mousses en sprays kan je laten staan, en lekker snel naar buiten met het mooie weer! Messy hair, don’t care!

