Iedereen heeft wel een beha die ze het liefst elke dag aan hebben. Hij zit lekker, schijnt niet door je kleding heen en geeft je ook nog eens een sexy boost. Maar ook deze beha zal op een dag zijn beste tijd hebben gehad.

Levensduur van de beha

Hoe lang gaan onze beha’s eigenlijk mee? Volgens Iris Clarke, eigenaresse van haar eigen lingeriewinkel in New York, ligt het eraan hoeveel verschillende beha’s je draagt. Draag je ongeveer 5 beha’s en wissel je dat regelmatig af? Dan gaan ze wel tot een jaar lang mee. Als je twee beha’s draagt gaan ze een halfjaar mee. En draag je het liefst iedere dag dezelfde beha? Dan kan die volgens Clarke na een maand al in de prullenbak. Je kan dus het beste regelmatig afwisselen als je wilt dat ze langer meegaan.

Vervangen

Het is dus verstandig om je beha’s regelmatig te vervangen. Anders verliest hij de originele vorm en de ondersteuning. Hierdoor kan het zo zijn dat hij minder lekker gaat zitten of dat je gewoon simpelweg de goede ondersteuning mist. Hoe herken je of je bh nog lekker zit? Als je hem ’s morgens aantrekt en de rest van de dag niet voelt zitten. Dus geen bh-bandjes goed doen of je borsten er weer goed in leggen. Een gouden tip? Als je een beha draagt, zouden er twee vingers tussen je rug en je beha-bandje moeten passen. Dan weet je zeker dat ‘ie goed zit.

En wanneer wordt-ie dan vies?

Je beha is al toe aan een wasbeurt na drie dagen. Dat komt doordat je beha allerlei bacteriën ‘verzamelt’. Bijvoorbeeld de oliën van je huid, de deodorant en ook je zweet blijft in je beha zitten. En daar worden we niet heel gelukkig van. Vooral nu je weet dat als je hem minder vaak wast, de bacteriën kunnen groeien. Bah! Je kan hierdoor last krijgen van een geïrriteerde huid, jeuk en zelfs een infectie. Ook kunnen je tepels beschadigd raken. Die huid is namelijk heel gevoelig en kan daardoor gaan schuren. En dat willen we niet.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: GettyImages