Lo and behold: de G-string werkt hard aan een comeback

Iedereen die dacht dat we de G-string ergens veilig in de zeroes hadden opgeborgen, moet nu misschien even slikken. De G-string werkt namelijk hard aan een niet te negeren comeback; zij het voortaan iets meer classy dan we gewend waren.

De heupbroek met een G-string (een string die niet veel meer behelst dan elastiekje touwtjes) die boven de broek uit piepte, roept levendige herinneringen aan de middelbare schooltijd op. Zat je tijdens een blokuur scheikunde twee uur naar de met strass-stenen bezaaide string van je klasgenootje te staren. Dat hadden we allemaal te danken aan Britney Spears en Christina Aguilera en we kunnen er laatdunkend over doen, maar destijds was je retecool (pun intended) met zo’n touwtje over je heupen en tussen je bil.

Chic & subtiel

Zoals dat gaat in mode komen alle trends wel een keer terug. Niets is veilig, zelfs de G-string niet. Steeds meer A-listers en influencers dragen met trots een G-string die over hun broekrand uit piept. Anno 2021 is er echter een klein verschil: het touwtje zien we nu regelmatig vást aan het kledingstuk. Denk aan een opengewerkte jurk met een touwtje ter hoogte van de heup of een pantalon met een top die net een stukje huid én een touwtje laat zien.

Geen G-strings met denim die de schaamstreek amper bedekt dus, maar iets subtieler. Combineer het met een lief topje en gympen, dan lijkt het al snel een stuk minder ordinair. De trend is geen allemansvriend, maar als je durft kan het écht chic en subtiel uitpakken. Kijk maar:

