Lockdown made us do it: zelfgemaakte tassen helemaal hip

Je moet wat in tijden van lockdown. Eerst bakten we massaal bananenbrood, waarna we Netflix uitspeelden, en online pubquizzen oppakten. Maar ook handwerken maakte een opmars, waardoor er een nieuwe trend geboren werd: zelfgemaakte tassen zijn hip.

Maar dat niet alleen, handwerken in zijn geheel wordt plots omarmd door ons millennials. Kijk dan ook niet raar op als je een twintiger rustig met een breiwerkje ziet zitten – dit is anno 2021 namelijk hartstikke modieus.

Doei stoffig imago

Het stoffige imago van handwerken is door de pandemie voorgoed verdwenen. Of we nog tijd willen vrijmaken voor breien, naaien en borduren als de kroegen weer open zijn is een tweede, maar het is momenteel een grote trend. Vooral tassen van eigen hand vullen het straatbeeld, en worden zelfs gerockt door mensen die het qua budget écht niet hoeven doen.

View this post on Instagram A post shared by ella emhoff (@ellaemhoff)

Duurzame trend

De handgemaakte tassen passen echter om nóg een reden bij dit tijdperk, en dat is omdat duurzaamheid, vintage kleding en slow fashion een steeds prominentere plek in de modewereld aannemen. En ja, als je echt duurzaam wilt zijn, koop je geen tas maar kruip je zelf achter de naaimachine. Het liefst met een tweedehands stofje, natuurlijk. Suf? Nee joh, want zelfs queen of style Dua Lipa rockt een handgemaakt tassie.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Knutselen maar

Begint het nu te kriebelen? Dan kun je hieronder aan de slag met een veel te leuk baguette tasje, dat je als we de video meoten geloven in niet al te lange tijd gemakkelijk zou moeten kunnen maken. En doe jezelf en lol en kies zo’n leuk stofje in koeienprint of luipaardprint. Dan is het naaien al een feestje op zich. Never too much dierenprintjes, toch?

