Lockdown-trend: wenkbrauwen kleuren in dezelfde tint als je haar

Een van de weinige voordelen van de lockdown is dat je naar hartelust kunt experimenteren met je uiterlijk. Mocht het grandioos mislukken, hoef je op je huisgenoten na immers niemand onder ogen te komen. In dat kader presenteren we: wenkbrauwen die matchen met je haarkleur.

Op zich is wenkbrauwen verven niets nieuws. Veel vrouwen doen dat of laten het doen, maar veel spannender dan de range tussen donkerblond en zwart wordt het meestal niet. Dat kan feestelijker. Zeker wanneer je jezelf een uitgesproken haarkleur hebt aangemeten, is het bijna zonde om je wenkbrauwen over te slaan.

Verrassend cool

Firestarter van de trend is I may destroy you-actrice Michaela Coel. Ze schitterde in een interviewserie van GQ met gemillimeterd haar in een fuchsia kleur en matching fuchsia wenkbrauwen. Niet voor muurbloempjes, maar je kunt ook voor de light-variant gaan. Bijvoorbeeld: rode wenkbrauwen bij rood haar, blonde wenkbrauwen bij blond haar. Dat staat verrassend cool en als je je toch een hoedje schrikt als je in de spiegel kijkt, kun je het met een potje verf zo weer ongedaan maken. (Of toch maar een tijdje de camera van je Zoom-belletjes uit zetten).

Alvast ter inspiratie:

Dit bericht bekijken op Instagram Smurfet Een bericht gedeeld door Kris10 (@kristenhancher) op 28 Jan 2020 om 12:40 (PST)

Durf jij?

Bron: Popsugar | Beeld: Instagram, Brunopress