Makeuptrends 2021 vs. 2016: zo groot zijn de verschillen na 5 jaar

Dankzij de Kardashians & Ko leerden we in 2016 massaal wat contouren inhoudt. Bij een gebrek aan geprononceerde jukbeenderen kwast je die gewoon zelf. Het was het jaar waarin neusjes optisch werden verkleind en wenkbrauwen met militaire precisie bijgetekend. Hoe anders is dat nu in 2021.

Hoewel makeuptrends elkaar niet in zo’n rap tempo opvolgen als modetrends, zijn de verschillen vijf jaar later toch duidelijk zichtbaar. Beautyinfluencers delen daarom nu op TikTok massaal hoe ze zich vijf jaar geleden opmaakten versus hoe ze nu te werk gaan.

Nepwimpers en contourstrepen

De mat gepoederde gezichten van 2016 hebben nu plaatsgemaakt voor frisse, glanzende koppies. Wenkbrauwen blijven natuurlijk en worden alleen nog in toom gehouden en omhoog geborsteld met wat zeep. In plaats van volle nepwimpers dragen we nu geen of een beetje mascara en de overdadige oogschaduw is vervangen voor een zacht bruin lijntje. Geen wangen met bruine contourstrepen meer, maar een dot bronzer voor een zonnige gloed.

Doordeweekse look

De video’s van de beautyinfluencers gaan als een dolle. Sommigen reageren dat ze meer fan zijn van de huidige look, anderen dat ze de 2021-look bewaren voor doordeweekse dagen en de 2016-trends bewaren voor het weekend. Dat zal natuurlijk alles te maken hebben met de pandemie, want waarom zou je op een thuiswerkdag uitgebreid aan de slag gaan met foundation en oogschaduwpaletten?

Wij weten wel wat we het mooist vinden, maar vraag het ons over vijf jaar nog een keer.

