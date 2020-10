‘De Lonneke Methode’: win 2x gratis masterclasses om er knapper dan óóit uit te zien

Sta jij ’s ochtends ook uren voor de kast omdat je geen idee hebt wat je aan moet trekken? Grote kans dat je niet de enige bent. Topstylist Lonneke Nooteboom heeft daarom een masterclass gelanceerd ‘De Lonneke Methode’, die je verder helpt.

De styliste, mode- ontwerpster en personality Lonneke Nooteboom bracht in het voorjaar van 2020 haar boek ’Style your life’ uit die sindsdien al door meer dan 30.000 vrouwen werd gelezen. Het boek werd direct een bestseller en dat gegeven deed Lonneke doen beseffen dat haar doelgroep behoefte had aan meer inspiratie, meer tips en visualisatie van haar methode. Beeld zegt tenslotte meer dan 1000 woorden, toch?

De Lonneke Methode

En tadaa, there is the one and only ‘De Lonneke Methode. In de masterclass legt zij uit wat goede basic items, keypieces en investmentpieces zijn. Ofwel: waar geef je je braaf verdiende euro’s nou het beste aan uit? En eenmaal wetende wat dat zijn; hoe maak je dan een set of hoe stijl je deze items af? Maar ook; ‘Hoe kleed ik mij wanneer ik mijn buikje wil verbergen? Of wat kan ik aantrekken wanneer ik mijn vollere boezem wat minder wil laten opvallen?’

De masterclass is hét antwoord op duizenden vragen die zij als styliste in de loop der jaren ontving van vele vrouwen. En het allerleukste, de masterclass bestaat uit 7 afleveringen die volledig te volgen zijn via Instagram. Je kunt dus lekker achterover zitten op de bank met een zak chips en meer leren over je uiterlijk. Wat goeeeeéd!

Winnen

And now it’s up to you. Speciaal voor VIVA-lezeressen verloot Lonneke 2 keer gratis toegang tot haar masterclass! Dat wil iedereen, toch? Nooit meer uren voor je kast te hoeven staan omdat je geen idee hebt wat je aan moet trekken. Heeeeeerlijk! Wat moet je doen om kans te maken op de 2 gratis toegangskaartjes? Like VIVA op Facebook en reageer onder de post waarom jij graag wilt winnen én wie weet volg jij binnenkort de masterclass – en zie je er net zo stijlvol uit als Lonneke 😉

