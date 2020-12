Dit is het meest gegoogelde kapsel van het afgelopen jaar

Eén van de weinig avontuurlijke dingen die we nog wel kunnen doen, is jezelf een rigoureus ander kapsel aanmeten. En als het toch mislukt, duik je gewoon een paar weken onder met een quarantaine-smoes.

Als dat nog niet reden genoeg is, is een nieuw kapsel ook een mooie manier om het nieuwe jaar in te luiden. Het leven is te kort voor saai haar (kijk maar naar Selien, die onlangs haar lokken koperrood verfde).

Modern, fris en sexy

Dan is nog de grote vraag voor wát voor kapsel je dan moet gaan. Het populairste kapsel van het afgelopen jaar is by far de bob. Althans, als we Google mogen geloven. Op dit kapsel werd namelijk het meest gezocht. Niet zo gek, want de bob is kort maar niet hyper-kort en bovendien is ‘ie modern, fris en sexy. Kijk maar naar Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kaia Gerber en Kim Kardashian: allemaal droegen ze dit jaar de bob met verve.

Beach bob

Eerst de cijfers. In 2020 googelden maandelijks 222.580 mensen naar de bob, gevolgd door 85.890 zoekopdrachten voor de knot. Op de derde plek staat de pony met 85.830 zoekopdrachten. De bob is het populairste kapsel in landen als de Verenigde Staten, Duitsland, België en Engeland. Hoewel dit kapsel niet heel nieuw is, kunnen we er dus niet meer omheen.

Wel nieuw is dat de bob tegenwoordig in vele gradaties komt. We zien nog steeds de klassieke, vlijmscherp geknipte bob, maar ook de lange bob (de ‘lob’), een bob met een pony, een ultra-korte bob, de beachy bob en de asymmetrische bob. Er is dus genoeg ruimte om te experimenteren met deze trend en een bob te vinden die bij jou past.

Bezint eer ge begint

Hoe je het ook went of keert: als de schaar er eenmaal in gaat, kun je moeilijk terug. Daarom is het dus wel zo slim van tevoren goed na te denken over wat je precies wil. Het goede nieuws is dat iedereen een bob kan hebben, wat de textuur van je haar ook is. Met een beetje handige styling kom je ook een heel eind, maar dat is wel iets om van tevoren te overwegen.

Het is ook goed om te kijken welk type bob het best past bij je gezicht. Als je een rond gezicht hebt, is het bijvoorbeeld mooi om de bob ter hoogte van je sleutelbeen te laten eindigen. Dat verlengt optisch je gezicht. Een hartvormig gezicht? Met een ultakorte bob complimenteer je jukbeenderen en kaaklijn. Bij een vierkant gezicht is een bob tot net onder de kaaklijn met een langere pony heel mooi. Ovaal gezicht? Bofkont: dan kun je alle bobs hebben.

Het paddenstoel-effect

Als je dik haar hebt, ligt het paddenstoel-effect op de loer. Houd de bob in dat geval wat langer, zodat het gewicht het haar naar beneden trekt. Je kunt de kapper vragen het haar in laagjes te snijden in plaats van het te knippen. Met dun haar kun je makkelijk een kaak-lange bob hebben. Vraag wel om een bob op één lengte: de variant die korter aan de achterkant is, is wat gedateerd. Als je gezegend bent met krullen, is het handig als de kapper het haar knipt terwijl het opdroogt. Zo kan de kapper zien hoe de krullen vallen als ze opdrogen.

Houd er rekening mee dat je met een bob een stuk meer aan het föhnen en stylen bent om het model mooi te houden dan bij lang haar. Dat hoeft trouwens niet perse spiegelglad geföhnd: een textuurspray geeft een bob juist een moderne look.

Voor mee naar de kapper: een paar van onze favoriete bobs.

