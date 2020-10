Onderzoek: dit is de meest gewilde tas van dit moment

Iedere kwartaal zet mode-zoekmachine Lyst de meest gewilde items in een top tien. De meest gewilde tas van dit moment zagen wij even niet aankomen.

Het is namelijk een tas van het in Nederland noch vrij onbekende merk Telfar. Dat de tas aan de lopende band is uitverkocht, is ook weer niet zo heel gek: de tas is te koop voor 150 dollar (127 euro) en vergeleken met alle andere items in de lijst daarmee vrij betaalbaar. Dankzij het lange hengsel is de tas praktisch, het leer oogt chic en dankzij het formaat is-ie ook elegant. Dat Alexandria Ocasio -Cortez fan is en al meerdere keren met Telfar-tassen werd gespot, helpt natuurlijk ook mee.

Dit bericht bekijken op Instagram 🔥🌍🖤 #cfdaawards vid: @raydrizzyjay Een bericht dat is gedeeld door @ telfarglobal op 14 Sep 2020 om 9:24 (PDT)

Tassen en hoge hakken

Verder is er nog iets bijzonders aan de hand. Waar Lyst begin dit jaar nog een enorme toename zag in loungewear, lijkt het er nu op dat mensen – tegen alle verwachtingen in – toch nog graag uitgesproken stukken kopen. ‘Er is een duidelijk signaal dat mensen nog steeds van mode houden – en dan niet alleen joggingbroeken en hoodies. Shoppers zijn bereid geld uit aan te geven aan merken waar ze blij van worden. Ondanks de globale onzekerheid zien we een toename in de verkoop van tassen en hoge hakken’, ziet Lyst.

Zonniger plaatje

‘Terwijl in de vroege lockdown het consumentenvertrouwen afnam en we een hang naar loungewear en sportkleding zagen, schetst het derde kwartaal van dit jaar al met al een zonniger plaatje. Er wordt meer online uitgegeven, er is nog steeds een tendens naar minder formele items en merken zonder een onderscheidende identiteit lijden het meest.’

Die trend vertaalt zich door in deze top tien van meest gekochte mode-items wereldwijd. Daaruit kunnen we inderdaad concluderen dat het joie de vivre er – in de modewereld in ieder geval – er nog steeds in zit.

De top 10 meest gewilde mode-items:

1. Telfar shopping bag

2. Marine Serre crescent moon stretch top

3. Jacquemus Le Bob vissershoedje

4. Bottega Veneta laarzen

5. House of Sunny Hockney jurk

6. Prada logo loafers

7. Ganni leather sleeve ballonjurk

8. Chanel tweedehands classic double flap-tas

9. Grateful Dead x Chinatown Market x Crocs tie-dye clogs

10. Fendi FF oorbellen

Zoals je ziet variëren de items van de lijst van redelijk betaalbaar tot gillend duur. We kunnen ons voorstellen dat een lijstje afgestemd op alleen Nederland er totaal anders uit ziet, maar toch: leuk om te zien waar fashionista’s wereldwijd hun salaris op stukslaan.

Bron: Lyst. Beeld: iStock