Mermaid waves: dít is nieuwste haartrend onder influencers

Als je de term ‘mermaid waves‘ hoort denk je vast: ‘Wat?’ Als je niet goed weet wat je jezelf erbij moet voorstellen, denk dan aan het zusje van deze trend: de beach waves. Dit was een van de populairste haartrends, maar de mermaid waves nemen het helemaal over. Vooral onder TikTokkers is de trend erg populair. Er zijn al zo’n 5,2 miljoen video’s gemaakt met de hashtag #mermaidwaves. Maar wat is het precies en nog belangrijker, hoe krijg jij ook zo’n Ariel-inspired kapsel?

Mermaid waves

In tegenstelling tot de beach waves zijn deze waves vaak piekeriger, langer en zit er veel minder bounce in. De haarstijl is niet alleen op TikTok een grote hit, ook de celebs zijn dol op deze haarstijl. Zo is-ie al gespot bij Kylie Jenner en showde Zendaya deze coupe zelfs bij de Oscars dit jaar. Een bekende haarstylist onder de sterren, Chris Georges, noemt de mermaid waves zelfs dé haartrend op het moment en merkt dat hij regelmatig wordt aangevraagd.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

View this post on Instagram A post shared by Zendaya (@zendaya)

View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Haartutorial

Maar hoe creëer je nu deze trendy coupe? Om te beginnen heb je een stijltang nodig. Je begint de waves iets lager dan je normaal zou doen, om het platte effect, alsof je net uit het water komt, te creëren. Dan maak je met de stijltang knikjes in je haar, elke keer in de tegengestelde richting. Zo lijkt het net op golven. Een normale stijltang werkt dus prima, maar de wafeltang zie je vooral veel voorbij komen in de tutorials. Deze is gemaakt van drie krultangen en maakt zo de ‘vouwen’ in je haar. Met deze begin je ook een paar centimeter van je kruin af en dan hoef je hem alleen maar eventjes vast te houden. Zo werk je de hele pluk af. Let wel op, hoe groter de krultangen zijn, hoe groter de waves.

In de video hieronder zie je precies hoe je de mermaid waves creëert met de wafeltang.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Glamour | Beeld: Getty