Met deze vrolijke styling-truc maken influencers iedere outfit van nu

Je kunt de wereld onderverdelen in twee type mensen. Zij die ook op thuiswerkdagen kosten noch moeite sparen voor een knappe outfit en zij die achter hun laptop schuiven in hetzelfde pak waarin ze een uur geleden nog lagen te tukken in bed.

Ook qua mode leven we in verwarrende tijden. Wat is nu überhaupt mode? Wat draagt de mensch? Is Emily in Paris echt een trendsetter geworden à la Carrie Bradshaw? We hebben geen benul, want we komen niet meer buiten (insert vioolmuziek). Eén dingen weten we wel: zoveel moeite is het nou ook weer niet om voor een Zoom-meeting een leuk bovenkantje te arrangeren.

De XXL-kraag

Daar hebben de modegoden naar geluisterd. De XXL-kraag is namelijk een ding dit seizoen. Zo eentje waar je zelfs in Zoom niet omheen kan. De kraag zelf oogt een beetje Victoriaans, maar toch is een veelzijdig ding. Zo staat ‘ie lief over een kasjmieren truitje, maar is ‘ie ook juist leuk in onverwachtere combinaties met een sportieve sweater of een hooggesloten jurk. Door de kraag over de top (letterlijk en figuurlijk) te dragen, blaas je tops en truien die je al had nieuw leven in.

Lockdown-proof, want zo’n kraag zit niet in de weg, is de feestelijke bovenkant die je nodig hebt en, zoals we al zeiden, past overal bij. Probeer maar eens níet zo enthousiast te worden als wij als je deze influencers en hun kraag ziet.

Dit bericht bekijken op Instagram SNOOPY⚽️ Een bericht gedeeld door meganellaby (@meganellaby) op 9 Sep 2020 om 2:16 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Colourful Details 🕊🌈 Een bericht gedeeld door NNENNA (@nnennaechem) op 12 Jul 2020 om 4:57 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.