Wenkbrauwen: of je nou dunne streepjes hebt, of juist hele volle…. Ze zijn heel erg bepalend voor je uitstraling. Logisch, want ze geven je gezicht vorm. Maar wat je waarschijnlijk nog niet wist, is dat je door bepaalde wenkbrauwen er een stuk slimmer uit kan zien.

Intelligent

Heb je binnenkort een belangrijk sollicitatiegesprek of heb je gewoon zin om eens wat anders uit te proberen waarbij je gewoon superslim eruit ziet? Probeer deze wenkbrauwen dan eens (lol). Was het maar zo’n feest dat je ze er zo op kon plakken. Anyways, met de juiste kleur én vorm wenkbrauwen lijk je dus heel intelligent.

Donkere wenkbrauwen

Uit een onderzoek is gebleken dat vrouwen met donkere wenkbrauwhaartjes vaak als slimmer of (er is een verschil) intelligenter worden geschat. Daarnaast speelt de volheid van die harige borsteltjes ook mee. Wanneer je volle én donkere wenkbrauwen hebt, zijn je gezichtsuitdrukkingen en emoties veel beter af te lezen. Daarbij werd ook gezegd dat bij vrouwen die lichtere wenkbrauwen hebben, dat dus veel minder goed zicht- en afleesbaar is. Het lijkt hierdoor – onbewust – alsof er weinig in je omgaat. Don’t worry, vrouwen met lichte wenkbrauwen, dat is natuurlijk niet zo.

Microblading

Als je van nature niet zo’n volle lading wenkbrauwen hebt, maar toch voor die slimmere look wil gaan: gelukkig bestaat er microblading. Dit is een soort tattoo-techniek om je wenkbrauwen als het ware voller te maken. Er wordt hier door middel van kleine en dunne naalden een semi-permanent pigment aan de huid toegevoegd. Het lijkt dus alsof het haartjes zijn, maar dat zijn ze dus niet. Hoe handig. Je kunt natuurlijk ook gewoon gebruik maken van wenkbrauwpotloden en gel. 😉

En voor alle vrouwen met brows als Cara Delevingne en Lily Collins en Emilia Clarke: jullie zijn gezegend.

Bron: Harpers Bazaar | beeld: iStock, Instagram