Microtrend gespot: gradiënt vult het straatbeeld deze lente

Het afgelopen jaar vulde het straatbeeld zich met tie-dye, en gingen we ook zelf massaal aan de slag met het verven van onze kleding met deze techniek. Nu is er een microtrend gespot die daar subtiel op voortborduurt: de modetrend gradiënt.

Het is een print die sterk doet denken aan tie-dye, maar dan subtieler, zachter en minder heftig aan ’t oog. Enter: een soort uitgevaagd kleurenpalet over een kledingstuk. Klinkt cryptisch, maar is oh zo mooi.

Microtrend

Gradiënt dus. Deze trend werd onder andere al gespot bij het Chinese modemerk CHUYAN tijdens hun fashionshow voor de naderende herfst en winter, net als bij het eveneens Chinese merk Ye Yi. Denk nu niet dat deze trend alleen daar gezien wordt, want ook menig modemeisje heeft de smaak al te pakken.

Gradiënt

Ter verduidelijking, gradiënt betekent volgens het woordenboek: ‘een toename of afname van de grootte van een eigenschap (bijv. temperatuur, druk of concentratie) die wordt waargenomen bij het overgaan van het ene punt of moment naar het andere.’ Werp een blik op de trend en het moge duidelijk zijn: beter kunnen we het niet uitleggen.

Bron: Flair.be | Beeld: Getty