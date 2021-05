Mislukt de cat eye altijd? Dan is de ‘puppy eye’ misschien wel jouw ding

Na jaren van strugglen met het trekken van een strakke eyeliner voor een sexy cat eye, hebben we goed nieuws. De cat eye maakt namelijk plaats voor de, jawel: puppy eye.

Met de puppy eye heb je nooit meer het probleem dat je ooglid in de weg zit. Als je een ‘hooded’ ooglid hebt, dus een ooglid dat een beetje over je oog hangt, pakt een cat eye vaak niet helemaal uit zoals je wil. Vaak gaat de eyeliner dan tussen je ooglid zitten of vlekken. In plaats van als het ware tegen de vorm van je ogen in te werken, kun je het ooglid ook juist voor je laten werken. Enter de puppy eye.

Strakkere lijn

Met de puppy eye kun je toch voor zo’n dramatische wing gaan, maar trek je de lijn juist neerwaarts in plaats van opwaarts. Fear not: dat klinkt onaantrekkelijker dan het is. Door de eyeliner in de richting waar je ooglid naartoe wijst te trekken, krijg je een strakkere lijn en oog je jonger. Vandaar dus de ‘puppy eye’.

Inmiddels is de hashtag #puppyliner met meer dan 3,2 miljoen views hartstikke trending op TikTok. In onderstaande video zie je hoe die puppy eyes er dan precies uit zien:

Jeugdige uitstraling

Het idee is dus dat je níet je ooglid optrekt terwijl je de lijn zet, maar juist met de natuurlijke lijn van je oog mee gaat. Voor die extra jeugdige uitstraling kun je ook nog een witte lijntje op je waterlijn zetten. Voor een wat zachtere uitstraling kun je ook bijvoorbeeld bruin oogpotlood in plaats van zwarte eyeliner gebruiken. Lijkt ons serieuze competitie voor de cat eye.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: TikTok, Getty