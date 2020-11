Dit zijn ze: de 10 mode-items die het populairst waren in 2020

2020 is bijna voorbij (hallelujah) en dat betekent: terugblikken. Dat levert qua wereldnieuws geen vrolijke lijstjes op, maar qua modenieuws gelukkig wel. 2020 was het jaar van comfort. Geen strak gesneden blazers en hoge hakken, maar zachte huispakken, leggings en slaapjurken.

Modezoekmachine Lyst houdt exact bij op welke items het meest wordt gezocht. Het modeplatform maakte een analyse van alle zoekopdrachten, paginaweergaven en verkoopcijfers en kon zo een top 10 samenstellen van de populairste mode-items van 2020.

Veerkracht en vintage

2020 bleek ook het jaar van veerkracht. Modeondernemers gooiden hun strategie zodat ze mondkapjes op voorraad hadden. Activisme speelde ook een grotere rol – naar T-shirts met een politiek statement als ‘vote’ werd 29% meer gezocht. Vintage kleding is nu populairder dan ooit. De vraag naar tweedehands steeg met 104%, naar gedragen trouwjurken werd met 36% meer gezocht. In april – net iets na de Nederlandse piek van de eerste golf – steeg de vraag naar joggingbroeken met 104%.

De top 10 populairste mode-items wereldwijd is een duidelijke weerspiegeling van het jaar dat we achter ons laten. De lijs ziet er als volgt uit:

1. Off-white mondkapje

Natuurlijk: er staat een mondkapje op de eerste plaats. En niet zomaar een, maar een mondkapje van het label Off-white. Tussen januari en maart stegen de zoekopdrachten naar dit specifieke mondkapje met een whopping 450%.

2. Birkenstock Arizona sandalen

Ooit was het toch een beetje gênant, met je Birkenstock sandalen de straat op. In 2020 niet meer. We zagen de trend gecombineerd met bohemian jurken, maar ook bij minimalistische outfits én steeds vaker bij mannen. Dat is mede te danken aan samenwerkingen die het merk aanging met Rick Owens, Valentino en Proenza Schouler. In het tweede kwartaal werd 225% meer gezocht op de sandalen die voor een krappe 100 euro over de toonbank gaan.

3. Telfar shopper

In het lijstje met populairste items van het derde kwartaal schitterde de Telfar shopper al op nummer één. Dit in Nederland nog relatief onbekende merk is een hit met fans als Oprah Winfrey en Alexandria Ocasio-Cortez. Nadat de Amerikaanse politicus met de tas werd gespot, schoten de zoekopdrachten naar de tas met 163% omhoog ten op zichte van de week daarvoor.

4. Nike joggingbroek

De joggingbroek was dit jaar natuurlijk niet te missen. Lekker met een hoodie voor Netflix-sessies, maar ook op z’n Kardashians met en bodysuit en hakken kwam de joggingbroek vaak voorbij. Nike zag de grootste toename in zoekopdrachten naar loungewear: er werd 213% meer gezocht naar hun joggingbroeken dan vorig jaar.

5. H&M katoenen jurk met pofmouw

We schreven al eerder over de opkomst van cottage core. De immens populaire katoenen jurk met pofmouwen van H&M past helemaal binnen die trend. Logisch ook: de wijde jurk leent zich prima voor bankhangen en is in de zomer een luchtige vriend.

6. House of Sunny gebreide jurk

Tussen de joggingpakken en mondkapjes was de groene jurk van House of Sunny een instant blijmaker. Geliefd onder influencers als Kendall Jenner en Bella Hadid en nouja, zo’n beetje ieder modeminnend mensch. Het Engelse label is gefocust op duurzaamheid en zag een piek in zoektochten naar De Jurk tussen mei en juli.

7. Prada Nylon Gabardine korte broek

Leuk aan zo’n wereldwijde lijst is dat ook trends voorbij komen die in Nederland nooit echt zijn doorgezet. Zo ook deze korte broek van Prada. Niet echt een investment piece dat je het hele jaar rond draait, maar toch scoorde dit boksbroekje het afgelopen jaar meer dan 10.000 paginaweergaven.

8. Classic Crocs klompen

Iets minder populair dan Birkenstocks, maar desalniettemin een hit: Crocs. Je zou het kunnen beschouwen als een ode aan het zorgpersoneel. Je houdt ervan of je vindt de klompjes afgrijselijk, maar feit is dat er maandelijks 135.000 keer naar het schoeisel wordt gezocht – met een piek in het voorjaar.

9. UGGS pantoffels en laarzen

Dankzij al dat thuiszitten lijken kopers ook een stuk meer bereid te investeren in een paar warme pantoffels. Zie daar het succes van de UGG slof. En vergis je ook niet: ook naar die verguisde UGG laarzen wordt nog steeds en masse gezocht. Het zijn de twee populairste items van het merk met zo’n 201.000 zoekopdrachten voor de pantoffels alleen al.

10. The Frankie Shop Eva mouwloos T-shirt

Dat is een hele mond vol voor het shirt waar je afgelopen zomer niet ontkwam. We hebben het over het mouwloze, boxy hemd met schoudervullingen. Doet wonderen voor je silhouet, en dat ontdekten meer mensen. Het origineel van The Frankie Shop werd driftig gekopieerd door ketens als Mango, Zara en H&M.

