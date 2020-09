Dit modehuis verkoopt papieren tassen voor 1800 euro

Modehuis Bottega Veneta staat bekend om haar poepsjieke leren tassen. Dit seizoen gooit het Italiaanse label het over een andere boeg. Ze presenteren een tassencollectie met tassen van… papier.

De tassen zijn ontstaan vanuit een nobel doel. Leren tassen zijn, hoe mooi ook, niet altijd goed voor het milieu. Tijdens het productieproces wordt veel water verbruikt en slechte chemicaliën gebruikt om het leer te bewerken. Dat kan beter, dachten ze bij Bottega. Zo kwam het label op het idee om tassen te maken van gerecycled papier en karton.

Speciale coating

Zo’n papieren tas werkt misschien leuk onder je arm geklemd als je een espresso staat te nippen aan een bar in Rome, maar niet op de fiets op een druilerige dinsdag in Nederland denk je nu misschien. Natuurlijk sturen de ontwerpers je niet de straat op met een tas die eigenlijk niet meer is dan een (knappe) kartonnen doos. De tassen zijn voorzien van een speciale coating en afgewerkt met kalfsleder. Daardoor kunnen ze tegen een stootje, maar ze zijn dus ook weer niet helemaal cruelty free.

Prijskaartje

Dan moeten we het nog even over de prijs hebben. Want zoals je misschien al vermoedde, hebben deze tassen niet het prijskaartje van een papieren exemplaar. Het kleinste tasje, de ‘mini pouch’, wordt verkocht voor 890 euro. De grootste tas kost een slordige 1800 euro. Of dat de prijs waard is? Kijk en oordeel zelf:

