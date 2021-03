De schaar erin: de moderne ‘Diana-bob’ is alles wat je wil

Nu we enige tijd hebben moeten wachten op onze kappersafspraak, ben je misschien wel toe aan wat verandering. Zo kun je gaan voor een regenboogkleur in je haar, maar er is ook een iets mildere trend gaande. Voor de moderne Diana-bob wil je namelijk wel de schaar in je lokken zetten.

Inderdaad dus geïnspireerd door wijlen Lady Di. We zagen haar iconische beauty look natuurlijk al terug in The Crown bij Emma Corrin en ook bij Kirstin Stewart in Spencer. Oftewel: een moderne bob 2.0.

Moderne Diana-bob

Volgens Suzie McGill, international artistic director bij Rainbow Room, wordt de Diana-bob ontzettend populair. Máár dan wel met een modernere afwerking. ‘Diana is altijd een stijlicoon geweest en de bob raakt nooit uit de mode’, verklaart McGill. ‘Diana had altijd een bob, soms tot net over haar jukbeenderen en soms iets langer op de rug. Maar wat altijd opvallend aan Diana’s bob was, was de diepe zijscheiding, het volume en de lagen in haar haar.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Princess Diana Spencer (@princesdianaa)

Goed te onderhouden

Ook lekker aan dit kapsel? Het is goed te onderhouden. Mocht je wel toe zijn aan een net íets hippere variant, dan is dat ook zeker mogelijk door er lagen en een scheiding aan de zijkant van het haar aan toe te voegen. Reken maar op heel wat volume en weinig moeite om het in model te brengen. Scrunch wat salt spray in je coupe om het net wat rommeliger te maken en je bent weer helemaal klaar voor het voorjaar.

Van koninklijk naar streetstyle

Suzie sluit af: ‘Je kunt ook een verwarmde stijltang gebruiken om wat zachte golven in je bob te maken om het zo een moderne finish te geven. Dit is een look die tegenwoordig erg trendy is en die we veel Instagram-influencers zien dragen. Zo breng je Diana’s bob van koninklijk naar chique streetstyle.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kaia (@kaiagerber)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marlow Hair (@marlowhair)

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty Images