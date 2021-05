Waarom zijn mom jeans en dad sneakers juist nu zo populair? Dit zeggen experts

De afgelopen jaren zijn vaders en moeders opeens verworven tot stijliconen. Dan hebben we het vooral over het prototype Amerikaanse mom of – dad die na de komst van kinderen een uniform draagt van New Balance sneakers, stugge hoge jeans en een katoenen overhemd.

Dankzij de pandemie zijn we qua kleding vooral op zoek naar comfort. Bovendien hebben die klassieke mom- en dad looks iets nostalgisch. Die nostalgie werkt troostend in onzekere tijden. Omdat die mom- en dad-items ons doen denken aan een ouderfiguur, voelen we ons veilig.

Flatteuze kleding

Maar we kunnen de trend niet alleen terugwerpen op de pandemie. De mom jeans zijn al jaren hot en de chunky sneaker gaat ook alweer een hele poos mee. Dat heeft alles te maken met een verandering in de manier waarop mensen zich gekleden. Veel mensen, en dan vooral vrouwen, zijn opgegroeid met het idee dat kleding flatteus moet zijn. Het is de bedoeling dat een kledingstuk je dunner laat lijken, niet dikker. Millenials en Gen Z gaan de strijd aan met het idee van wat flatteuze kleding precies inhoudt. Die denkwijze wordt alleen maar groter nu die generatie de werkvloer op gaat en meer koopkracht krijgt.

Gedateerd schoonheidsideaal

De oudere generatie vraagt zich misschien af waarom je een mom jeans zou dragen als je ook voor een skinny kunt gaan waarin je billen geweldig uitkomen. Volgens de jongere generaties is sexy zijn niet het punt. Met flatteus wordt meestal als bedoeld wat een vrouw slanker doet lijken, terwijl Gen Z veel meer met dat (gedateerde) schoonheidsideaal heeft en kleding veel meer ziet als een middel zichzelf uit te drukken.

Empowerment

Soms kiezen mensen voor een trend omdat het iets zegt over hun persoonlijkheid of hoe ze graag gezien willen worden. In het geval van de mom- en dad-mode, kan het zijn dat die persoon een georganiseerde of volwassen indruk wil maken, of een andere eigenschap die je in verband kunt brengen met een ouderfiguur.

Daarbij komt dat veel vrouwen op dit moment helemaal niet sexy willen zijn. Veel vrouwen voelen zich juist sterk door iets te dragen waarin ze zich in op hun gemak voelen. Jij draagt de kleren, niet andersom. Dat idee. Die nadruk op een persoonlijke stijl en empowerment is een van de grootste en belangrijkste bewegingen sinds leggings na 2000 ook in een zakelijke omgeving geaccepteerd worden. De boodschap van dad- en mom-mode is: ik voel me op me gemak bij mezelf, ongeacht wat ik draag. Dat blijft de komende tijd een stuk belangrijker dan je kleden naar wat zogenaamd bij je figuur past.

De modewereld heeft de trend al een tijd omarmd en de rest van de wereld volgt nu ook. En let wel: dad- en mom-waardige items betekent niet je saai kleden. Het paar sneakers dat je vader al draagt sinds de eighties staat fantastisch onder een volumineuze jurk. Zo lang je kleren draagt die je een goed gevoel geven, staat het je.

Bron: Pure wow