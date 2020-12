Geen bag, maar een baguette: de stokbroodtas verdeelt het internet

Sinds ‘Emily in Paris’ lijkt het weer helemaal bon ton om je te kleden als een Frans cliché. Ligt een baret, Bretonse trui én een stokbrood onder de arm er te dik bovenop? Welnee. Tenminste: niet als het aan de ontwerpers van Moschino ligt.

Zij komen namelijk op de proppen met een tas die sprekend lijkt op een stokbrood.

Sex and the City-fans herinneren zich nog hoe Carrie in de nineties al de baguette-tas rockte. Toen hadden we het echter over een klein schoudertasje die je onder je oksel klemde als een – inderdaad – stokbrood. Moschino-ontwerper Jeremy Scott neemt het fenomeen anno 2020 een stuk letterlijker en ontwierp een bijna levensecht stokbrood.

De tas is gemaakt van leer en afgewerkt met het goudkleurige Moschino-logo. Quanta costa? Een slordige 795 euro.

Het is overigens niet het enige grapje dat het modehuis dit seizoen uithaalt. Als een stokbrood niet je ding is, kun je ook nog kiezen voor een tas in de vorm van bijvoorbeeld een een aansteker (1500 euro), een croissant (795 euro), een handspiegel (595 euro) of een drinkbeker (375 euro).

Het zal je niet verrassen dat de hilariteit om de bag-uette online groot is. Twitteraars linken naar supermarkten voor een goede namaaktas, creatievelingen gingen zelf aan de haal met een stokbrood en een tassenhengsel. Het ís dat Sinterklaas al het land al uit is, anders was dit een heel deeg-lijk surprise-idee geweest…

@Moschino You may be the upper crust when it comes to fashion & as much as we knead & loaf you, I kneaded to wheat in when we saw our BAGuette design has been recrumbated/pinched. We are in disbeyest by what we saw today. Ours cost £1.20 to bake, please don’t baguette about this. pic.twitter.com/I0YFso5c7u

— Tasha (@Tasha69677503) December 3, 2020