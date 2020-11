Draag je graag nepwimpers of wimperextensions? Let dan op wat je koopt

Het zal je niet ontgaan zijn dat nertsenfokkerijen de afgelopen maanden veel in het nieuws zijn. De fokkerijen liggen onder vuur omdat er in Nederland alleen al tientallen besmettingen van dier op mens plaatsvonden.

In Nederland is daarom besloten alle fokkerijen per maart te sluiten. Ook Denemarken besloot eerder deze maand alle nertsenfokkerijen te ruimen. Ondertussen liggen jassen met nertsenbontkragen nog steeds in de winkel. En, waarschuwt dierenrechtenorganisatie PETA: het bont wordt niet alleen voor die bontkraagjassen gebruikt. Nertsenbont wordt ook gebruikt voor nepwimpers en wimperexentions.

Kleine kooien

Volgens PETA en de Bont voor dieren staat op de verpakkingen van die wimpers vaak ten onrechte ‘cruelty-free’. De organisaties laten er geen misverstand over bestaan:

‘Wimperextensies gemaakt van deze haren zijn niet diervriendelijk. De haren afkomstig van dieren die op bontfarms worden gehouden. Het gaat altijd om wilde dieren uit de bontindustrie, die onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden. Ze slijten hun leven in kleine kooien waar ze met velen op elkaar in zitten. Dit terwijl het van nature solitaire dieren zijn’, schrijft Bont voor dieren. Je herkent dit type wimpers makkelijk aan het predicaat ‘100% mink’.

Diervriendelijke alternatieven

‘Nertsenwimpers worden vaak verkocht als “100% diervriendelijk” of “veilig verzameld bij een vrije-uitloopboerderij” of zelfs “alleen afgenomen na het borstelen van de nerts”’, schrijft PETA. Dat zegt dus niets over de barre leefomstandigheden van de dieren. Op de website hebben zij een lijst samengesteld van merken die dit soort wimpers verkopen.

Hoewel Nederland en Denemarken de fokkerijen dus sluiten, wordt het bont van de pelsdieren nog wel gemaakt in China en Polen. En zo lang die bestaan, worden dit soort product verkocht.

Goed nieuws: je hoeft geen afscheid te nemen van lange fladderwimpers. Er bestaan ook genoeg alternatieven die wél diervriendelijk zijn. Als je voor bijvoorbeeld synthetische nepwimpers gaat heb je nog steeds die dramatische oogopslag, maar dan zonder het achterliggende dierenleed.

Bron: PETA, Bont voor dieren. | Beeld: iStock