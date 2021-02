Hoewel het vanuit de politiek nog niet écht van harte gaat, werden in veel huizen vreugdesprongetjes gedaan toen demissionair premier Rutte dinsdagavond verkondigde dat mensen met een contactberoep weer mogen werken. Hallo kapper, nagelstylist en schoonheidsspecialist: we hebben jullie zo gemist.

Brengt ons meteen naar de volgende vraag: wát gaan we laten doen bij de kapper? Na al die maanden van gemis voelt alleen de puntjes knippen wel wat lafjes. Met de lente in zicht hebben we meer dan ooit zin in een frisse coupe. Komt de laatste haarkleurtrend even als geroepen. Dat is een balayage, maar dan net even anders.

New wave-balayage

Bij een traditionele balayage kleurt de kapper je haar vanuit de losse pols waarbij de focus ligt op de lengtes en de puntjes. De new wave-balayage is een geüpdate versie waarbij de kapper meer kijkt naar de natuurlijke kleuren van je haar en op het oog bepaalt welke gedeeltes mooi zijn om op te lichten. Zo blijven bepaalde stukken zacht, terwijl andere stukken juist helderder worden gekleurd. Het eindresultaat is multidimensionaal blond dat heel fris en modern oogt.

Geen landingsbaan

Het idee is dat je haar eruit ziet alsof je niet maandenlang bent ondergedoken in huis, maar op een tropisch eiland hebt vertoeft. Die heldere stroken in het haar onderscheiden de new wave-balayage van de traditionele variant. Ook fijn is dat net als bij de traditionele balayage je haar op een natuurlijke manier uitgroeit – zonder die nadrukkelijke landingsbaan dus. De kleur blend nog steeds natuurlijk met de rest, waarbij de streken aan de bovenkant dunner zijn ingezet dan aan de onderkant.

Fijn is ook dat je deze trend kunt toepassen op vrijwel ieder type, kleur en model haar.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty