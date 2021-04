Nieuw in manicure-town: de plexigel nagels

Als je naar de nagelsalon gaat kun je nu meestal kiezen tussen bekende opties als normale nagellak, gellak (ook wel shellac) of acrylnagels. Daar kunnen we nu een nieuw soort manicure aan toevoegen: de plexigel-nagel.

De plexigel-nagel lijkt qua aanbrengen nog het meest op gelnagellak, maar dan met de optie om de nagel ook te verlengen. Deze nieuwste uitvinding is een vondst van Creative Nail Design (CND). Ze rolden het concept dit jaar uit in verschillende salons. Het merk zelf noemt het bescheiden de grootste revolutie in nagelland sinds de komst van gellak in 2010.

Een vollere look

Een normale gelnagellak zit bovenop je eigen nagel. Met de plexinagel kun je als het ware de vorm van je nagel aanpassen. Net als cement voor het droogt, kun je de vorm boetseren. Zo kun je de nagel niet alleen verlengen, maar ook een ‘vollere’ look geven. De formule pakt tegelijkertijd broze, zwakke nagels aan, waardoor je een gebroken nagel ook kunt fiksen met deze lak. Daarnaast beschermt het de natuurlijke nagel onder de lak.

Drie weken goed

Net als met gellak blijft de plexi-nagel ongeveer drie weken goed zitten. De nagel voelt precies hetzelfde, maar heeft een wat gevormder, afgewerkter uiterlijk. Je kunt deze manicure al in verschillende salons in Nederland boeken. En zolang we niet en masse het terras op kunnen, is een uitgebreide manicure qua uitjes toch wel the next best thing.

