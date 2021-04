Nieuwe kleren downloaden? ‘De techniek ontwikkelt zich snel’

Nooit meer een uitverkocht kledingstuk, nooit meer frustratie over verschillende kledingmaten bij verschillende merken én geen overbodige productie van textiel meer: voor kleren downloaden valt een hoop te zeggen. Maar hoever zijn we daarin?

Het klinkt als een droom: je ideale jurk samenstellen en die met een druk op de knop uit een 3D-printer laten rollen. Zo kun je een garderobe samenstellen vol unieke stukken die perfect op maat zijn en helemaal aansluiten op je eigen smaak. Niet omdat je toevallig een celebrity bent, maar omdat je een 3D-printer in je bezit hebt. Volgens experts wordt dat idee in de niet zo verre toekomst realiteit. De mode-industrie wordt zo niet alleen persoonlijker en flexibeler, maar ook een behoorlijk stuk duurzamer.

Verspilling voorkomen

Het idee is dat je nieuwe kledingstukken on demand kunt printen. Ben je erop uitgekeken? Dan versmelt je het textiel om een nieuwe lading te ontwerpen. Zo blijft je stijl niet alleen vernieuwend, maar voorkom je ook een hele hoop verspilling. Volgens Muhammed Shahadat van het Institute of Technology is de 3D-printer een oplossing voor de enorme overproductie van de mode-industrie.

‘De weggooi-cultuur zit diep in de mode-industrie geworteld. Als de nieuwe voorjaarscollectie komt, wat gebeurt er dan met de oude?’ Volgens Shahadat kan één printer de volledige bron van shoppen én recyclen worden.

Beter voor mens, natuur en milieu

Dankzij de 3D-printer neemt het aantal dieren dat wordt geslacht voor het maken van leer ook drastisch af. Het kan ook de impact die de textielindustrie heeft op de natuur en wilde dieren verlichten. Dan is er nog de enorme hoeveelheid water die je door printen kunt besparen: voor één jeans is in totaal 3781 liter water nodig – van de productie van het katoen tot aan de levering in de winkel.

De voordelen zijn dus duidelijk, maar we zijn er nog niet. Sommige hobbyisten hebben al een 3D-printer, maar die kosten nu nog duizenden dollars en behoorlijk wat technische kennis. Maar: de technologie ontwikkelt zich snel. Experts geloven dat er een enorm potentieel zit in 3D-printen dat ze in de traditionele textielindustrie niet meer zien. In tegenstelling tot knippen en naaien, zorgt printen niet voor verspilling.

Iedereen een 3D-printer

Het is dus eerst zaak dat 3D-printers worden opgeschaald en straks net zo gewoon zijn om te hebben als een normale printer. Toegankelijkheid is hierin het belangrijkste. Ieder huishouden moet straks een pantalon kunnen transformeren tot een korte broek in de zomer.

Ook voor consumenten die niet veel hebben met duurzaamheid, is kleding downloaden een aantrekkelijk idee. Hoe vaak maak je wel niet mee dat een jurk nergens meer in jouw maat te vinden is? Ook dat probleem los je daarmee op. Zo koop je ook nooit meer iets wat je eígenlijk niet eens per se wil hebben. Kortom: de toekomst looks bright voor natuurliefhebbers en fashionista’s.

